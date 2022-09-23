لقاء يجمع وزرَي الخارجية الأميركي والصيني الجمعة على خلفية توترات بشأن تايوان

نيويورك (أ ف ب) – يلتقي وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والصيني وانغ يي الجمعة في نيويورك، على خلفية توترات بشأن تايوان.

إعلان اقرأ المزيد

وسيلتقي الرجلان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول لقاء لهما منذ محادثات في تموز/يوليو في بالي أبديا خلالها رغبتهما في إجراء حوار.

بعد شهر، توجّهت رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان ما أثار غضب بكين وأحيا التوترات بين القوتين العظميين.

في مقابلة الأحد، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه مستعدّ للتدخّل عسكريًا في حال لجأت الصين إلى القوة لتغيير الوضع القائم في تايوان، في تصريح يشكل انحرافًا جديدًا عن استراتيجية الغموض الأميركية بشأن الجزيرة. لكن كما يحصل في كل مرة، أكد البيت الأبيض أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان "لم تتغير".

في دليل على التهدئة، قال الوزير الصيني الخميس إنه التقى في نيويورك المبعوث الأميركي للمناخ ووزير الخارجية السابق جون كيري، رغم أن بكين علّقت التنسيق مع واشنطن في هذا المجال ردًا على زيارة بيلوسي إلى تايوان.

وأعرب وانغ مجدّدًا في خطاب الخميس، عن غضب بكين حيال دعم الولايات المتحدة للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها.

وقال "مسألة تايوان تصبح موضوع التوتر الأكثر خطورةً في العلاقات الأميركية الصينية".

وأكد أمام مركز "آسيا سوسايتي" للأبحاث أن "إذا حصل سوء إدارة (للمسألة) فإن ذلك قد يدمّر العلاقات الثنائية" بين البلدين.

وأضاف وانغ "مثلما لا تسمح الولايات المتحدة لهاواي (بالانفصال عنها)، يحق للصين المطالبة بتوحيد البلاد".

ومع ذلك، من شأن مناقشات الجمعة أن تسمح بالتحضير لاجتماع أول محتمل بين بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ، قد يُعقد في بالي في تشرين الثاني/نوفمبر على هامش قمة مجموعة العشرين.

واعتبر وانغ أن البلدين يرغبان في جعل "العلاقات الأميركية الصينية تسير" بدون مواجهة، مشيرًا إلى أن واشنطن تلعب على عدة حبال في آنٍ معًا.

والكونغرس الأميركي هو داعم شرس لتايوان. ومؤخرا تجاوز مشروع قانون ينصّ خصوصًا على تقديم أول مساعدة أميركية عسكرية مباشرة لتايوان، مرحلة أساسية في مجلس الشيوخ.

والتقى بلينكن الخميس في نيويورك نظيريه الصيني والكوري الجنوبي ومن المقرر أن يعقد قبل لقائه وانغ، محادثات في إطار تحالف كواد الرباعي الذي يضمّ الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان.

© 2022 AFP