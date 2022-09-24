المستشار الألماني يستهل جولته الخليجية بزيارة السعودية

صورة وزعها الديوان الملكي السعودي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في قصر السلام في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في 24 أيلول/سبتمبر 2022

جدة (أ ف ب) – بدأ المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة إلى السعودية السبت في مستهل جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر لمحاولة عقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الاوروبية الناجمة عن الحرب الروسية على اوكرانيا.

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بعد أن استقبله أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل في مطار جدة، توجه شولتس الى قصر السلام حيث اجتمع بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر ان يجتمع في وقت لاحق بمجموعة من النساء السعوديات.

يرافق شولتس وفد كبير يضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة بينها الطاقة.

وقال مصدر مقرّب من شولتس قبيل وصوله إلى السعودية "إنها الزيارة الأولى (للمستشار الألماني) للمنطقة في إطار المرحلة المتغيرة" التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، يسابق شولتس الوقت لايجاد مورّدين جدد للتعويض عن شحنات الغاز الروسي التي ستنفد قريبًا.

وقد تفضي الجولة في الدول الخليجية التي تلعب دورًا "إقليميًا رئيسيًا" إلى توقيع عقود خصوصًا مع الإمارات للحصول على الغاز الطبيعي المسال.

وقال أحد مستشاري شولتس "سنضع اللمسات الأخيرة على طروحات طموحة"، بدون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

,قالت المصادر الحكومية إن برلين ترغب في توسيع التعاون في تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يمكن أن تستورده ألمانيا بكميات كبيرة من دول الخليج.

كما يسعى المستشار الألماني إلى تعزيز التعاون السياسي مع القوى الإقليمية لمنع تقاربها من روسيا والصين.

"التحدث مباشرة"

وتساهم زيارة شولتس إلى السعودية في ترميم صورة ولي العهد الشاب على الساحة الدولية والتي تلطخت بعد جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي.

واعتبر أحد مستشاري شولتس أن ولي العهد، الحاكم الفعلي للبلاد، سيقود المملكة في "السنوات العشر او العشرين او الثلاثين المقبلة".

وتابع "علينا التحدث مباشرة مع السعودية اليوم إذا أردنا حلّ مسألة الحرب في اليمن مثلًا أو التطرّق إلى المسألة الايرانية ... لا يمكننا ان نتجاهل ضرورة العمل معا".

وكان ولي العهد السعودي توسّط لنقل خمسة بريطانيين وأميركيَين اثنين ومغربي وسويدي وكرواتي في إطار عملية تبادل بين روسيا واوكرانيا هذا الاسبوع.

ويستقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شولتس الأحد، على أن ينتقل لاحقًا إلى قطر، أحد اكبر مصدري الغاز قي العالم، للقاء أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقد حصلت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية على حصة جديدة في مشروع قطر لزيادة انتاجها من الغاز مع اختيارها كشريك رئيسي في توسعة الرقعة الجنوبية من حقل الشمال الضخم، وذلك في خضم أزمة الطاقة الاوروبية على خلفية الحرب الروسية على اوكرانيا.

وقال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة السبت إن الشركة الفرنسية التي انضمت في حزيران/يونيو إلى مشروع توسعة الرقعة الشرقية من الحقل، ستكون الشريك الرئيسي في جهود توسعة لجهة الجنوبية.

وأوضحت شركة "قطر للطاقة" الحكومية في بيان أنه بموجب اتفاقية الشراكة، ستمتلك "توتال إنرجي" حصة تبلغ 9,375 بالمئة من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، بينما ستمتلك قطر للطاقة حصة 75 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.

© 2022 AFP