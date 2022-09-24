دورة طوكيو: أول نهائي للصينية الواعدة كينوين

كازوهيرو نوجي ا ف ب

طوكيو (أ ف ب) – بلغت الصينية الصاعدة بقوّة تشنغ كينوين أول نهائي في دورات المحترفات في كرة المضرب، بفوزها على الروسية فيورنيكا كودرميتوفا 5-7 و6-3 و7-6 (7-3)، السبت في نصف نهائي دورة طوكيو.

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الصينية البالغة 19 عاماً والتي أقصت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة أولى في الدورة، تواجه في النهائي الروسية ليودميلا سامسونوفا.

وكانت تشنغ مصنفة خارج الـ150 الأوليات العام الماضي، لكنها ارتقت إلى المركز 36 بعد سلسلة من النتائج الطيبة.

شعورها كان "لا يٌصدّق" بعد تغلبها على كودرميتوفا الرابعة بزمن 3 ساعات.

قالت تشنغ التي انتزعت مجموعة من البولندية إيغا شفيونتيك هذه السنة في دور الـ16 من بطولة رولان غاروس الكبرى "أن أكون عدوانية هو هدفي الأول. عندما أحصل على فرصة علي اقتناصها، لانه في الخسارات القليلة التي تعرضت لها في الماضي، كانت هذه نقطة ضعفي".

في المقابل، تأهلت سامسونوفا (23 عاماً) بفوزها على الصينية الأخرى تشانغ شواي 7-6 (7-4) و6-2.

سامسونوفا المتوجة مرتين في آخر ثلاث دورات، كانت قد أقصت بطلة ويمبلدون الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في طوكيو ثم حاملة لقب بطولتين كبريين الإسبانية غاربينيي موغوروسا في ربع النهائي.

توجت في واشنطن وكليفلاند في آب/أغسطس، قبل خسارتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور الـ16 من فلاشينغ ميدوز.

قالت بعد فوزها "أحاول ان احظى بتحفيز كبير. اتحدث مع فريقي لاتحسن في كل مرة"

© 2022 AFP