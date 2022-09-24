دورة كوريا: الاصابة تجبر رادوكانو على الانسحاب من نصف النهائي

جونغ يوون-جي ا ف ب

سيول (أ ف ب) – انسحبت البريطانية إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة فلاشينغ ميدوز سابقاً، من الدور نصف النهائي لدورة كوريا المفتوحة في كرة المضرب، لاصابتها السبت أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو.

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وقالت اللاعبة البالغة 19 عاماً بعد المباراة انها اصيبت في عضلات الارداف.

فازت في المجموعة الأولى 6-4، قبل ان ترد أوستابنكو في الثانية 6-3، فيما تخلفت رادوكانو صفر-3 في المجموعة الحاسمة.

وتلتقي اللاتفية المصنفة 19 عالمياً وأولى في الدورة، الروسية إيكاتيرنيا ألكسندروفا الأحد في نهائي احدى دورات الـ250، وذلك بعد فوز الأخيرة على الالمانية تاتيانا ماريا 6-2 و6-4.

وكانت رادوكانو تبحث عن أوّل نهائي لها منذ قصتها الرائعة في نيويورك العام الماضي. عانت بعد ذلك، خصوصاً بسبب الاصابات، للحفاظ على مستوياتها، وودّعت من الدور الأوّل خلال حملتها للدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة، أمام الفرنسية أليزيه كورنيه.

وبعد بلوغها المركز العاشر عالمياً، تراجعت رادوكانو إلى المركز 77 راهناً.

© 2022 AFP