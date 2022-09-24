قتيل بانزلاق للتربة مع اقتراب إعصار جديد من اليابان

يويتشي يامازاكي ا ف ب/ارشيف

جريان المياه في نهر سنداي غداة الإعصار نانمادول في منطقة كاغوشيما اليابانية بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر 2022

طوكيو (أ ف ب) – اقترب الإعصار "تالاس" من شرق اليابان السبت، حاملا معه أمطارا غزيرة ومتسببا بمقتل شخص بعد أسبوع على عاصفة كبيرة أخرى ضربت البلاد.

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وتمر اليابان حاليا بموسم الأعاصير السنوي وتتعرّض لنحو 20 عاصفة من هذا النوع كل عام ترافقها عادة أمطار غزيرة تحدث فيضانات أو انزلاقات أرضية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الإعصار الأخير "تالاس" كان قريبا من شمال شرق البلاد، على بعد 100 كلم قبالة ساحل أومازاكي عند الساعة السادسة صباحا (21,00 ت غ الجمعة).

وأفادت بأنه ترافق مع هبات رياح بلغت سرعتها 90 كلم في الساعة.

وأصدرت الوكالة تحذيرات من الأمواج العالية والأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة والفيضانات في وسط وشرق وشمال اليابان، بما في ذلك طوكيو.

ولقيأربعيني حتفه بعدما ضرب انزلاق للتربة منزله في كاكيغاوا في منطقة شيزيوكا، بحسب الإعلام المحلي.

وفي انزلاق أرضي آخر في هاماماتسو (أيضا في شيزيوكا)، أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل في التاسعة من عمره بجروح طفيفة، بحسب شبكة "إن إتش كي" العامة للبث.

ولم تؤكد الشرطة التقارير بعد.

والأسبوع الماضي، أودى الإعصار "نانمادول" بأربعة أشخاص وتسبب بإصابات لـ151 عندما ضرب جنوب غرب اليابان.

ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ازدياد شدة العواصف ودرجات الحرارة والفيضانات والجفاف.

© 2022 AFP