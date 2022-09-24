كأس لايفر: ديوكوفيتش يمنح التقدم مجدداً لمنتخب أوروبا

غلين كيرك ا ف ب/ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتلقى التهنئة من السويسري روجيه فيدرر والسويدي توماس انكفيست بعد فوزه على الأميركي فرانسيس تيافو ضمن منافسات كأس لايفر لكرة المضرب بلندن، في 24 أيلول/سبتمبر 2022

لندن (أ ف ب) – منح الصربي نوفاك ديوكوفيتش التقدم مجدداً لمنتخب أوروبا على حساب نظيره باقي العالم 6-4 بفوزه على الاميركي فرانسيس تيافو 6-1 و6-3 السبت في لندن ضمن منافسات كأس لايفر في كرة المضرب.

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ويلعب الصربي، المصنف أوّل عالمياً سابقاً والغائب عن النسخة الاخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في ختام منافسات اليوم الثاني في فئة الزوجي إلى جانب بيريتيني الفائز في وقت سابق بثلاث مجموعات على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، ضد الثنائي الأميركي جاك سوك والأسترالي أليكس دي مينور.

وكان بيريتيني منح الأفضلية لمنتخب أوروبا، قبل أن يعادل الاميركي تايلور فريتز الكفة مجدداً 4-4 بفوزه على البريطاني كاميرون نوري.

وتقدم منتخب أوروبا غداة الوداع المؤثر لاعتزال أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر (41 عاماً) الذي وضع حداً لأكثر من 25 عاماً على ملاعب الكرة الصفراء في ثنائية أخيرة مع منافسه الكبير وصديقه الإسباني رافايل نادال وخسارة أمام الأميركيين سوك وتيافو 6-4 و6-7 (2-7) و9-11.

وسمحت هذه الخسارة لمنتخب باقي العالم بادراك التعادل 2-2 مع نهاية اليوم الأول من أصل ثلاثة ايام من المنافسات، بعد أن تأخر صفر-2، إلا أن ذلك لم يمنع فيدرر من التواجد على مقاعد البدلاء لتشجيع زملائه.

وبالفعل، فقد كان السويسري شاهداً على فوز بديله بيريتيني، المصنف 15 عالمياً، على منافسه الكندي 7-6 (13-11) و4-6 و10-7.

واحتدم الصراع بين اللاعبين خلال الشوط الفاصل في المجموعة الأولى، حيث استغل الإيطالي سادس نقطة لحسم المجموعة لصالحه.

قال بيريتيني عن مباراة وداع فيدرر "لم أستطع النوم، لقد كانت مؤثرة للغاية".

وأضاف "أخبرت روجيه أنني إذا اخترت أن أصبح لاعب تنس، فهذا بفضله. عندما كان يلعب في بطولة روما وكنت طفلاً، حاولت التسلل إلى المدرجات لرؤيته".

غير أن فريتز فرض التعادل مجدداً بين المنتخبين بفوزه على نوري، بديل نادال الذي يعاني لاستعادة لياقته البدنية، 6-1 و4-6 و10-8، قبل أن يعيد ديوكوفيتش الأفضلية لأوروبا.

وحسب نظام المسابقة، يحصل كل منتخب على نقطة واحدة في كل مباراة يفوز بها في اليوم الأول، ثم على نقطتين في كل مباراة يكسبها في اليوم الثاني ثم ثلاث نقاط على كل انتصار في اليوم الثالث. ويفوز المنتخب الذي يسبق منافسه إلى جمع 13 نقطة.

وتختتم منافسات كأس لايفر الأحد، علماً أن منتخب أوروبا فاز بالنسخ الأربع الأولى للمسابقة.

© 2022 AFP