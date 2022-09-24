نيكاراغوا: برامج "سي إن إن" تطال "السيادة الوطنية"

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رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو في ماناغوا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

ماناغوا (أ ف ب) – تحدّثت حكومة نيكاراغاوا الجمعة عن "هجوم على السيادة الوطنية" لتبرير منع بثّ برامج بالاسبانية لقناة "سي إن إن" الأميركية الإخبارية ليل الأربعاء الخميس.

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وقالت نائبة الرئيس والناطقة باسم الحكومة روزاريو موريو إن سلطات البلاد "وجدت أن المحتوى الذي تبثّه قناة سي إن إن بالإسبانية" يتعارض مع احترام السيادة الوطنية التي يكفلها الدستور.

نتيجة لذلك، "أمرت بالسحب الفوري لهذه القناة من شبكة القنوات المرخّص لها".

ونددت "سي إن إن" الخميس بقطع بثّ برامجها باللغة الإسبانية في نيكاراغوا بعد 25 عامًا من البثّ. وعرضت القناة لحظة انقطاع بثها خلال إعادة بث الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وينصّ الدستور على أن "الاستقلال والسيادة وتقرير المصير هي حقوق غير قابلة للإسقاط ويتمتّع بها شعب نيكاراغوا"، بحسب موريو وهي زوجة الرئيس دانيال أورتيغا.

وأضافت "حقّ الإعلام هو مسؤولية اجتماعية ويجب أن يُمارَس مع الالتزام الصارم بالمبادئ الدستورية"، مشيرة إلى أن القانون يعاقب على "أي فعل تدخّل أجنبي".

وشدّدت على أن قرار وقف بثّ برامج الشبكة الأميركية "الدخيلة" يمكن تبريره بـ"أسباب موضوعية للدفاع الأساسي عن السيادة".

وأكّدت قناة "سي إن إن" بالاسبانية والتي تملكها مجموعة "وارنر براذرز" أنها ستواصل بثّ المعلومات لسكّان نيكاراغوا من خلال موقعها الإلكتروني.

وأغلقت سلطات نيكاراغوا خلال العام الماضي أكثر من 30 وسيلة إعلام مكتوب وإذاعي وتلفزيوني، بحسب منظمة "فوسيس ديل سور" (أصوات الجنوب) للدفاع عن حرية الصحافة.

© 2022 AFP