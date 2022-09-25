كأس لايفر: أوجيه-ألياسيم يفرض نفسه نجم اليوم الأخير بإسقاطه ديوكوفيتش

ادريان دينيس ا ف ب

الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم من منتخب العالم يرسل أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش من منتخب أوروبا في كأس لايفر لكرة المضرب. لندن في 25 أيلول/سبتمبر 2022

لندن (أ ف ب) – فرض الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم نفسه نجم اليوم الثالث الأخير من كأس لايفر لكرة المضرب، وذلك بمنحه منتخب باقي العالم التقدم على منتخب أوروبا لأول مرة (10-8) بفوزه الأحد على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 6-3 و7-6 (7-3).

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وبدا منتخب باقي العالم في طريقه للهزيمة الخامسة أمام الأوروبيين من أصل خمس نسخ أقيمت حتى الآن منذ 2017 (ألغيت نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا)، وذلك بدخوله الى اليوم الثالث الأخير متخلفاً 4-8.

لكن أوجيه-ألياسيم وبصحبة الأميركي جاك سوك أعاد له الأمل بحصوله على ثلاث نقاط نتيجة فوزهما بمباراة الزوجي على البريطاني أندي موراي والإيطالي ماتيو بيريتيني 2-6 و6-3 و10-8.

وواصل الكندي تألقه ووضعه في المقدمة للمرة الأولى في هذه النسخة بإسقاطه ديوكوفيتش الذي منح الأوروبيين أربع نقاط السبت بفوزه في الفردي على الأميركي فرانيسيس تيافو، ثم بمباراة الزوجي مع بيريتيني سوك والأسترالي أليكس دي مينور.

وبعدما بدأ مواجهته الثانية فقط مع الكندي الذي خسر أمام الصربي في وقت سابق من هذا العام في الدور ربع النهائي لدورة روما الألف نقطة للماسترز، بقوة من خلال انتزاع الشوط الأول من منافسه، تعثر ديوكوفيتش وتنازل عن إرساله مرتين ما سمح لأوجيه-ألياسيم في انتزاع المجموعة الأولى 6-3.

وبدأ الكندي المجموعة الثانية من حيث أنهى الأولى وكسر إرسال ديوكوفيتش للمرة الثالثة ليتقدم 2-صفر و3-1، لكن الصربي استعاد توازنه وعاد الى أجواء المواجهة بانتزاعه الشوط السادس ليدرك التعادل 3-3، قبل أن يتقدم بصعوبة بالغة على إرساله 4-3 بعدما حصل أوجيه-الياسيم على فرصتين لانتزاعها منه.

وبعد احتفاظ كل من اللاعبين بإرساله، احتكما الى شوط فاصل سيطر عليه الكندي تماماً وأنهاه 7-3، حاسماً المجموعة لصالحه ليمنح بذلك منتخب باقي العالم تقدمه الأول.

وقبلها في مباراة الزوجي، تغلب أوجيه-ألياسيم وسوك على موراي وبيريتيني 2-6 و6-3 و10-8.

ويلعب لاحقاً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مع تيافو الذي بإمكانه منح منتخب باقي العالم الذي يقوده الأميركي الأسطورة جون ماكنرو، اللقب الأول في هذه البطولة.

أما في حال الخسارة، فيؤجل الحسم الى مباراة الفردي الأخيرة التي تجمع النروجي كاسبر رود من ناحية الأوروبيين بالأميركي تايلور فريتز.

ويتوج المنتخب الذي يجمع 13 نقطة بلقب المسابقة التي حسب نظامها يحصل كل منتخب على نقطة واحدة في كل مباراة يفوز بها في اليوم الأول، ثم على نقطتين في كل مباراة يكسبها في اليوم الثاني ثم ثلاث نقاط على كل انتصار في اليوم الثالث.

وانتهت منافسات اليوم الأول الجمعة بالتعادل 2-2، قبل أن يتقدم المنتخب الأوروبي 8-4 في منافسات اليوم الثاني السبت بعدما كسب ثلاث مباريات مقابل خسارة واحدة.

© 2022 AFP