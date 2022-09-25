ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

برلين (أ ف ب) – حسَّن العداء الكيني إليود كيبشتوغي الأحد رقمه القياسي العالمي في سباق الماراثون بإحرازه المركز الأول في برلين مسجلا ساعتين ودقيقة واحدة وتسع ثوان.

إعلان اقرأ المزيد

ومحا البطل الأولمبي مرتين والبالغ من العمر 37 عامًا الرقم القياسي السابق والذي كان حطمه في العاصمة الألمانية أيضا في 16 أيلول/سبتمبر 2018 عندما قطع المسافة بزمن ساعتين ودقيقة واحدة و39 ثانية.

وبدأ كيبتشوغي الذي يعتبر أعظم عداء ماراثون في التاريخ، السباق بقوة ونجح في قطع نصف مسافة السباق في أقل من ساعة (59 دقيقة و51 ثانية) لكنه لم ينجح في إنهائه تحت الساعتين عند وصوله بالقرب من بوابة براندنبورغ.

وكان كيبتشوغي العداء الوحيد الذي نجح في النزول عن حاجز الساعتين في سباق الماراثون عندما فعلها عام 2019 في فيينا لكن بظروف سباق مختلفة وغير معتمدة رسمياً.

انذاك، سجل 1:59:41 ساعة، بمساعدة من 41 "أرنباً" تناوبوا بمجموعات من سبعة حوله في المسافة البالغة 42.195 كيلومتراً.

وكان كيبتشوغي قلل الأسبوع الماضي من فرصه في النزول تحت حاجز الساعتين. وقال "لن أركض أقل من ساعتين في برلين، أتوقع سباقا جيدا جدا وإذا قمت بذلك سأحطم رقمي الشخصي".

وهي المرة الرابعة التي يتوج فيها كيبتشوغي بماراثون برلين وعادل بالتالي رقم الاثيوبي هايلي جبريسيلاسي في ماراثون العاصمة الألمانية.

ويُعدّ ماراثون برلين ملائماً لتحطيم الارقام القياسية، بسبب مساره المسطح. حُطّم الرقم القياسي اليوم للمرة الثامنة في القرن الحادي والعشرين.

ولدى السيدات، كان الفوز من نصيب الإثيوبية تيغيست أسيفا بزمن ساعتين و15 دقيقة و37 ثانية في ثالث أفضل توقيت في التاريخ.

© 2022 AFP