الاصابة تحرم أراوخو من المشاركة مع الأوروغواي في المونديال

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الاوروغوياني رونالد اراوخو خلال مباراة برشلونة مع ضيفه رايو فايكانو في الدوري الاسباني لكرة القدم. برشلونة في 13 اب/اغسطس 2022

برشلونة (أ ف ب) – يغيب المدافع رونالد أراوخو عن المنتخب الأوروغوياني في نهائيات مونديال قطر التي تنطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك لاضطراره الى إجراء عملية جراحية في الفخذ وفق ما أعلن الإثنين فريقه برشلونة الإسباني.

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وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية أن العملية الجراحية ستبعد قلب الدفاع عن الملاعب من شهرين الى ثلاثة أشهر، ما يعني غيابه بالتأكيد عن نهائيات المونديال القطري.

وتعرض ابن الـ23 لتمزق في عضلة الفخذ بعد دقيقة واحدة على انطلاق المباراة الودية التي خسرتها بلاده أمام إيران صفر-1 الجمعة في النمسا ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال قطر.

وفضل أراوخو إجراء عملية جراحية عوضاً عن اللجوء الى العلاج الطبيعي بعد اجتماعه الإثنين بمدربه في برشلونة تشافي هرنانديس والطاقم الطبي للنادي الكاتالوني الذي قال في بيان "سيتولى الطبيب لاسي ليمباينن إجراء العملية الجراحية في توركو، فنلندا، بإشراف الطواقم الطبية للنادي".

وتابع "سنصدر بياناً طبياً جديداً ما أن تجرى الجراحة".

وسيغيب أراوخو عن مباريات هامة أيضاً لفريقه برشلونة، أبرزها ما تبقى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا و"كلاسيكو" الدوري الإسباني ضد ريال مدريد حامل اللقب في 16 تشرين الأول/أكتوبر.

ووقع أراوخو مؤخراً عقداً جديداً يبقيه في برشلونة حتى 2026 ويتضمن بنداً جزائياً بمليار يورو.

© 2022 AFP