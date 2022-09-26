دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا تتفوّق على المجر وتبلغ نصف النهائي

الإيطالي فيديريكو دي ماركو (الثالث من اليسار) يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الثاني للأتزوري في مرمى المجر، في 26 أيلول/سبتمبر 2022 أتيلا كيسبينيديك ا ف ب/ا ف ب

بودابست (أ ف ب) – بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه الاثنين على المجر بنتيجة 2-صفر في العاصمة بودابست.