فوز قياسي لسلة الولايات المتحدة في مونديال السيدات

وليام وست ا ف ب

سيدني (أ ف ب) – حقق المنتخب الأميركي للسيدات رقماً قياسياً بعدد النقاط المسجلة في بطولة العالم لكرة السلة، بفوزه الساحق على كوريا الجنوبية 145-69 ضمن الدور الأول الإثنين في سيدني الأسترالية.

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وسجلت ثماني لاعبات أميركيات من أصل 12، عشر نقاط أو أكثر، فكانت برايانا جونز في الطليعة مع 24 نقطة و8 متابعات.

ويهيمن المنتخب الأميركي على هذه البطولة في السنوات الأخيرة، مع تتويجه خمس مرات في آخر ست نسخ، فيما يملك الرقم القياسي مع عشرة ألقاب مقابل 6 للاتحاد السوفياتي السابق.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة البرازيل الفائزة على ماليزيا 143-50 في نسخة 1990، فيما سجلت كوريا الجنوبية 136 نقطة في سلة كينيا عام 1994، فرنسا 131 نقطة في سلة تونس عام 2002 وبلغاريا 130 نقطة في سلة ماليزيا عام 1990.

وإلى الولايات المتحدة التي ضمنت سابقاً بلوغ ربع النهائي، تأهلت كل من فرنسا وبلجيكا والصين وكندا.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى ربع النهائي من مجموعتين تضم كل واحدة ستة منتخبات، في البطولة التي تختتم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

© 2022 AFP