استعدادات مونديال 2022: السعودية تتعادل سلبًا مع الولايات المتحدة

خوسيه خوردان ا ف ب

لاعب السعودية نواف العبد خلال المباراة الودية ضد الولايات المتحدة في ملعب "نويفا كوندومينا" في مورسيا الاسبانية في 27 ايلول/سبتمبر 2022

مورسيا (إسبانيا) (أ ف ب) – حسم التعادل السلبي المباراة الودية الدولية التي جمعت المنتخب السعودي ونظيره الأميركي الثلاثاء على ملعب "نويفا كوندومينا" في مدينة مورسيا الإسبانية، في ختام معسكر الأخضر استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022.

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وافتقد الأخضر في المباراة لجهود أربعة من عناصره الأساسية، هم سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد العويس بداعي الإصابة، وسالم الدوسري الذي أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية.

وكانت السعودية تعادلت مع الاكوادور سلبًا الجمعة، بينما خسر المنتخب الأميركي أمام نظيره الياباني صفر-2 في اليوم عينه.

وجاء الشوط الأول جيداً من جانب الأخضر الذي كاد أن يباغت منافسه بهدف مبكر في أول ثلاثين ثانية، لكن كرة سلطان الغنام القوية تصدى لها الحارس مات تورنر وحولها للركنية (1).

ولاحت فرصة أخرى للأخضر عندما تلقى هتان باهبري كرة على مشارف منطقة الجزاء، صوبها قوية بجوار القائم (14). ومن كرة لم يوفق الدفاع في تشتيتها بالشكل الصحيح، كاد المنتخب الأميركي أن يسجل هدفاً لكن تصويبة تايلر آدمز مرت بمحاذاة المرمى (24).

وأضاع الأخضر فرصة محققة عندما تهيأت الفرصة أمام فراس البريكان لكن الحارس تصدى لها ببراعة (33)، وغابت الهجمات الخطرة في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الاول.

وفي الثاني تهيأت فرصة للولايات المتحدة لكن محمد الربيعي كان حاضراً عندما تصدى لكرة خيسوس فيريرا وأمسكها على دفعتين (61)، رد عليها البديل فهد المولد بتصويبة قوية مرت بجانب القائم (68) قبل أن يتألق الحارس الأميركي ويتصدى لكرة هيثم عسيري القوية (70).

وكان الأخضر قريباً من التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع لولا أن كرة نواف العابد اعتلت العارضة، ليختتم المعسكر الذي أقامه في مدينة أليكانتي لمدة 10 أيام.

وكان هذا اللقاء السابع بين الطرفين، منها مباراتان في كأس القارات و5 وديات، فاز الأخضر في مباراتين والمنتخب الأميركي في ثلاث وتعادلا مرتين.

ويلعب الأخضر الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يلعب المنتخب الأميركي في المجموعة الثانية التي تضم إنكلترا وويلز وإيران.

© 2022 AFP