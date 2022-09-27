رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى جلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية

وكالة دالاتي ونهرا/ا ف ب/ارشيف

صورة نشرتها وكالة دالاتي ونهرا تظهر الرئيس اللبناني ميشال عون متوسطا رئيس مجلس النواب نبيه بري (يسار) ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة بيروت في الأول من آب/أغسطس 2022

بيروت (أ ف ب) – دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي إلى جلسة نيابية الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف بالبلاد.

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وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون البالغ 88 عامًا، التي امتدّت على ستّ سنوات، في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب الثلاثاء أن برّي دعا "إلى عقد جلسة في تمام الساعة 11,00 (08,00 ت غ) من قبل ظهر يوم الخميس (...) وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية".

وقد تنتهي هذه الجلسة بإرجائها في ظلّ غياب التوافق على مرشح، وسط انقسامات عميقة في الطبقة السياسية، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.

وبسبب الانقسامات نفسها، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2016، انتُخب عون رئيسًا بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين.

وتأتي الدعوة لجلسة نيابية الخميس غداة إقرار البرلمان اللبناني قانون موازنة العام 2022 الذي يشكل أحد مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية لتنفيذ برنامج دعم للبلد الغارق في أزمة اقتصادية متمادية منذ قرابة ثلاثة أعوام.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار.

وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

© 2022 AFP