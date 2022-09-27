عمليات إجلاء ومتاريس ترابية في تامبا بفلوريدا تحسبًا للإعصار إيان

ريكاردو أردوينغو ا ف ب

غيوم عاصفة في حين يقترب الإعصار "إيان" من فلوريدا في 26 أيلول/سبتمبر 2022

تامبا (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – يستعد سكان تامبا في ولاية فلوريدا الأميركية لوصول الإعصار إيان الثلاثاء بعد أن تسبب بأضرار كبيرة أثناء مروره بغرب كوبا.

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وانهمك موظفو مجلس المدينة في ملء أكياس الرمل وتوزيعها في جميع أنحاء المدينة حيث تشكلت صفوف طويلة من السيارات لاستلامها.

انتظرت أماندا هاريسون أكثر من ساعتين في سيارتها للحصول على الأكياس التي تريدها لحماية منزلها بها.

وقالت المرأة البالغة من العمر 66 عامًا "آمل أن أحصل على أكبر عدد ممكن من الأكياس. لكن خوفي أن تكون بلا فائدة".

أمرت السلطات بعمليات إجلاء في أكثر المناطق عرضة للخطر وهي تلك الأقرب إلى المحيط. فوسط تامبا مبني حول خليج وهذا يجعلها معرضة بشكل خاص لخطر ارتفاع منسوب المياه الذي قد يسببه الإعصار إيان المصنف من الفئة الثالثة.

في متجر لمعدات إصلاح المنازل في غرب تامبا، كان العشرات يشترون ألواحًا لتدعيم نوافذ وأبواب منازلهم.

وقالت تشيلسي طومسون إنها ذهبت إلى منزل والديها في سانت بطرسبرغ جنوب غرب تامبا في الصباح لمساعدتهما على تأمين الأبواب والنوافذ. ويقع المنزل في إحدى المناطق المشمولة بأمر الإخلاء الإلزامي وتعلم الأسرة أن ليس لديها كثير من الوقت.

قالت طومسون البالغة من العمر 30 عامًا "كلما اقترب (الإعصار) زاد القلق. تحصين المنزل يجعل الأمور ملموسة أكثر، لذلك أنا قلقة قليلاً، لكنني آمل أن تسير الأمور على خير".

يستعد والداها لمغادرة المدينة مع كلبهما في اتجاه أورلاندو بينما قرر زوجها البقاء في منزلهما وهو في منطقة أقل عرضة للخطر.

ترافق الإعصار إيان رياح تصل سرعتها إلى 120 ميلاً في الساعة، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير ومقره في ميامي.

ومن المتوقع أن يقترب "الإعصار الكبير والخطير للغاية"، بحسب المصدر نفسه، من الساحل الغربي لفلوريدا الأربعاء.

في كوبا، لم يبلغ عن خسائر في الأرواح في الوقت الحالي، وفقًا للسلطات الكوبية، لكن الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي انهالت على غرب الجزيرة خلفت مشاهد من الخراب في أماكن عدة، وفقًا لمراسلي وكالة فرانس برس.

© 2022 AFP