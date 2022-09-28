الإعصار نورو يبلغ ساحل فيتنام

نهاك نغويين ا ف ب/ا ف ب

أمطار تهطل بغزارة في دانانغ في فيتنام في 27 أيلول،سبتمبر 2022.

دانانغ (فيتنام) (أ ف ب) – بدأ الإعصار نورو فجر الأربعاء باجتياح فيتنام من الساحل الأوسط للبلاد، متسبّباً برياح عاتية وأمطار غزيرة في حين احتمى مئات آلاف السكّان في الملاجئ.

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وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إنّ عين الإعصار "كانت في الساعة الرابعة فجراً (21:00 ت غ الثلاثاء) بين دانانانغ وقوانغ نام"، مشيراً إلى أنّ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تتراوح بين 103 و117 كلم/ساعة.

وفي دانانع، ثالث كبرى مدن البلاد، عصفت الرياح العاتية بالمباني واقتلعت أشجاراً ومزّقت أسطحاً، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المدينة.

واحتمى أكثر من 200 ألف شخص في فيتنام في الملاجئ بعدما حذّر خبراء الأرصاد الجوية من أنّ نورو هو أحد أشدّ الأعاصير التي تشهدها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وبسبب الإعصار تمّ إغلاق ما يقرب من نصف مطارات فيتنام، كما أغلقت المدارس والمكاتب في العديد من المقاطعات الواقعة في وسط البلاد، بما في ذلك دانانغ.

وكان الإعصار نورو ضرب هذا الأسبوع الفيليبين حيث حصد أرواح ستة أشخاص، من بينهم خمسة مسعفين.

© 2022 AFP