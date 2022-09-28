المعاناة من الحروق تزداد حدة جراء الظروف المعيشية الصعبة في غزة

ياسر خيلة، البالغ من العمر 4 سنوات، بعد تغطية حروقه التي أصيب بها جراء انسكاب حساء ساخن عليه، في عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية في مدينة غزة في 7 أيلول/سبتمبر 2022

غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – يمتلئ قسم الحروق في أكبر مستشفى بمدينة غزة بمصابين إثر حوادث منزلية غيرت حياتهم الى الأبد ويرتبط أكثرها بانقطاع التيار الكهربائي المتكرر والظروف المعيشية المتردية في القطاع الساحلي الفقير والمحاصر.

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في جناح بمستشفى الشفاء الطبي، ينادي طفل في الرابعة من عمره بصوت واهن على والدته لدى إخراجه من غرفة العمليات حيث عولج من حروق أصيب بها إثر إلقائه ولاعة على بنزين انسكب على الارض.

وتتفاقم معاناة هؤلاء المرضى بسبب ضعف الامكانيات مثل عدم توفر جلد صناعي وهو واحد من جملة تحديات تواجهها أقسام الحروق في مستشفيات قطاع غزة التي تستقبل آلاف الاصابات بالحروق سنويا.

يقول الطبيب المختص جمال العصار في مستشفى الشفاء "اجرينا للطفل عدة عمليات جراحية، من تنظيف للحروق وترقيع الجلد على عدة مراحل، لاننا غير قادرين على اجراء جميع العمليات دفعة واحدة لعدم وجود بنك للجلد في غزة".

تعرض غالبية المرضى لحروق بالسوائل الساخنة مثل الشاي خلال فصل الصيف وأصيب آخرون خلال حرائق او بمواد كيميائية.

يستعد المريض عطية السوافيري البالغ من العمر 50 عاما لاجراء أول عملية لترقيع الجلد بعد اصابته بحروق إثر سكبه مادة الصودا مع ماء ساخن في فتحة الصرف الصحي في منزله.

يقول الرجل وقد غُطي راسه وكل جسمه بضمادات طبية "كانت مياه الصرف الصحي مسدودة، عندما سكبت الصودا فارت وارتدت علي وحرقت رأسي ويديَّ ورجلَيَّ".

تعكس حادثة السوافيري الضعف في البنية التحتية للصرف الصحي في قطاع غزة الذي يقطنه 2,3 مليوني نسمة وشهد أربع حروب بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ 2007.

ترتبط بعض حالات مرضى الحروق بالواقع المعيشي المتردي في القطاع الذي تفرض عليه اسرائيل حصارا محكمًا منذ عام 2007 عندما سيطرت حركة حماس على القطاع الذي يعاني من شلل اقتصادي.

من بين المرضى شاب في العشرين من عمره حاول الانتحار قبل شهرين بأن سكب البنزين على نفسه وأضرم النار فيه. وهو يرقد في المستشفى متألمًا وقد علقت ذراعاه الملفوفتان الى الأعلى.

يقول الطبيب مدحت صيدم الأخصائي في قسم الحروق إن القسم يستقبل عددا متزايدا من محاولات الانتحار، موضحا لوكالة فرانس برس أن "هناك علاقة بين هذه الحوادث والمشاكل الاقتصادية".

بدوره، يقول الطبيب العصار إن أقسام الحروق في المستشفيات تستقبل العديد ممن يسميهم "ضحايا أزمة الكهرباء" في غزة.

ويوضح أن من بين المصابين "عمال في شركة الكهرباء (أصيبوا بحروق) بسبب شدة التيار الكهربائي وعدد من الاطفال أصيبوا بسبب اللعب في قابس الكهرباء في المنزل".

دمّرت إسرائيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة في 2006. ومنذ ذلك الحين، يعاني سكان القطاع من أزمة كهرباء حادة، إذ يُقطع التيار الكهربائي أكثر من 12 ساعة يوميا.

ومع ذلك، يضيف صيدم أن الوضع في تحسن تدريجي، إذ استقبل المستشفى عددا أقل من مرضى الحروق بسبب حوادث المولدات الكهربائية او الاستخدام غير الآمن للشمع.

ويشير الى حادثة حريق أسفرت عن مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة في ما أسماه "كارثة من الشموع".

ورغم الانحسار في عدد الحوادث الا أن الأطباء يخشون أن يسوء الوضع مع قدوم فصل الشتاء ولجوء الناس لوسائل للتدفئة ومن بينها اشعال الفحم في المنازل.

يقول العصار "الضحايا في الشتاء أكثر من الصيف، لأنهم يحتاجون لأن يتدفأوا".

قد تتطلب الاصابة بحروق وقعت خلال لحظات إلى شهور أو سنوات للتعافي مع توفير رعاية صحية متخصصة لمساعدة الجلد على النمو من جديد وتقليل الندوب.

يلجأ بعض المرضى في مدن القطاع الساحلي إلى عيادة في مدينة غزة تديرها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية وتضررت من الغارات الإسرائيلية خلال حرب العام الماضي.

ويقول الطبيب عبد الحميد قرضايا، رئيس قسم العلاج الطبيعي في العيادة، إن المسعفين ذاقوا الأمرين في الماضي للحصول على المعدات اللازمة لإعادة تأهيل المرضى. ويشير الى طابعة ثلاثية الأبعاد منحت أملا للمرضى الذين يعانون من حروق في الوجه "لأنها باهظة الثمن ويصعب العثور عليها في السوق المحلية".

يقضي الموظفون ساعات في مسح وجه المريض قبل استخدام الكمبيوتر لطباعة قناع مناسب تماما للوجه.

ويضيف قرضايا ان القناع يعمل على "حماية الوجه من التشوهات والحفاظ على الوجه والشكل الجمالي قبل الحرق".

في عيادات أطباء بلا حدود، ارتفع عدد مرضى الحروق من 3675 في عام 2019 إلى أكثر من 5500 مريض في العام الماضي أكثر من ثلثهم دون سن الخامسة.

ومن بين هؤلاء ياسر خيلة البالغ من العمر 4 سنوات. أصيب ياسر بحروق إثر انسكاب الحساء الساخن عليه. وبعد أن أعطته والدته دينا مصاصة يلهو بها، شكت الأم من الاثر النفسي للحادثة التي جعلته "حساسًا جدًا ويريدني دومًا بجانبه".

بالرغم من العقبات والعجز في الامكانيات امام تدفق المرضى يقول الاطباء انهم يعتمدون على ثروة خبراتهم.

وفي مستشفى الشفاء، يقول الطبيب العصار وهو يشير الى الطفل الذي خرج من غرفة العمليات بعد أن استلقى تحت ملاءة زرقاء بلون السماء "مع العلاج والمتابعة الدقيقة يتعافى الطفل".

© 2022 AFP