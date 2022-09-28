انقطاع الكهرباء في كوبا بأسرها بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار إيان

ياميل ليج ا ف ب/ا ف ب

أناس يسيرون في مدينة باتابانو الكوبية في شارع غمرته مياه فيضانات ناجمة عن مرور الإعصار إيان في 27 أيلول/سبتمبر 2022.

هافانا (أ ف ب) – غرقت كوبا في الظلمة مساء الثلاثاء بعدما ألحق الإعصار إيان أضراراً جسيمة بالشبكة الكهربائية مما أسفر عن انقطاع التيار عن الجزيرة بأسرها، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء العمومية "أونيون إليكتريكا".

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وقالت الشركة في تغريدة على تويتر إنّ البلاد "بدون خدمة كهرباء"، مشيرة إلى أنّ هذا الانقطاع في التيار الكهربائي ناجم عن الأضرار التي خلفها مرور إيان، وهو إعصار من الفئة الثالثة اجتاح غرب الجزيرة من دون أن يحصد أرواحاً فيها وأكمل سيره باتجاه ولاية فلوريدا الأميركية.

وخلّف الإعصار دماراً واسعاً في الجزيرة ولا سيما في غربها حيث استغرق مروره أكثر من خمس ساعات صباح الثلاثاء. وبعدها أكمل الإعصار سيره فوق خليج المكسيك متّجهاً إلى الولايات المتّحدة.

وتستعدّ فلوريدا لتلقّي ضربة مباشرة من إيان، الإعصار "الخطر للغاية" والذي سبقت وصوله إلى الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتّحدة رياح عاتية.

وفي كوبا، تمّ إجلاء حوالى 40 ألف شخص من ديارهم في مقاطعة بينار ديل ريو التي ضربها الإعصار بقوة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وفي مدينة بينار ديل ريو أظهرت لقطات فيديو التقطتها وكالة فرانس برس خطوط كهرباء وقد تقطّعت بفعل العاصفة وسقطت أرضاً، وأسطح منازل متناثرة في الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار.

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أحد سكان المدينة وهو مسنّ يبلغ من العمر 70 عاماً "إنه الخراب والدمار. هذه ساعات مرعبة. لم يبق شيء هنا".

وبحسب المركز الوطني الأميركي للأعاصير فمن المتوقع أن يكتسب إيان مزيداً من القوة قبل أن يضرب الساحل الغربي لفلوريدا، وحينها سيكون مصنّفاً إعصاراً كبيراً و"خطراً للغاية".

© 2022 AFP