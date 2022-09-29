بطولة فرنسا: غالتييه يقود سان جرمان ضد فريقه السابق للمرة الاولى

دنيس شارليه ا ف ب/ارشيف

سجل ثلاثي المقدمة كيليان مبابي، البرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي 27 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات مع سان جرمان

باريس (أ ف ب) – يستقبل باريس سان جرمان المتصدر على ملعبه بارك دي برانس فريق نيس في أول مواجهة للمدرب كريستوف غالتييه ضد فريقه السابق منذ وصوله الى العاصمة الفرنسية، وذلك ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المحلي السبت.

إعلان اقرأ المزيد

فشل سان جرمان في هز شباك نيس خلال ثلاث مباريات ضد نيس الموسم الماضي، بما فيها خلال خروجه المفاجئ بركلات الترجيح من الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا أمام الفريق الجنوبي، لكنه يدك شباك خصومه بأهداف غزيرة هذا الموسم.

سجل ثلاثي المقدمة المؤلف من كيليان مبابي، البرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي 27 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات مع النادي، كما وجدوا جميعهم طريقهم الى الشباك خلال النافذة الدولية الاخيرة.

رغم بدايتهم القوية للدوري مع سبعة انتصارات وتعادل، يتقدم رجال غالتييه بفارق نقطتين فقط عن الغريم التقليدي مرسيليا صاحب المركز الثاني.

ستكون الفرصة سانحة للفريق الجنوبي لاعتلاء الصدارة والضغط على سان جرمان عندما يقص شريط المرحلة الجمعة ضد مضيفه أنجيه الرابع عشر.

من جهته، يأمل سان جرمان في مواصلة نتائجه الايجابية رغم اكتفائه بفوز 1-صفر في مبارتيه الاخيرتين (ضد بريست وليون) قبل التوجه الى البرتغال لمواجهة بنفيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الاربعاء في لقاء هام لصدارة المجموعة.

كان من المتوقع أن ينافس نيس، المدعوم من الملياردير البريطاني جيم راتكليف، في المراكز المتقدمة المؤهلة الى دوري الابطال هذا الموسم، بعد سوق انتقالات نشيط ضم فيه الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل من لسيتر سيتي الانكليزي والويلزي آرون رامسي لاعب أرسنال السابق وروس باركلي الذي لعب لتشلسي.

ولكن تحت قيادة المدرب الجديد السويسري لوسيان فافر الذي خلف غالتييه إثر رحيل الاخير مع نهاية الموسم الماضي، لتولي المهمة للمرة الثانية في الفريق الجنوبي (بعد 2016-2018)، تمكن الفريق الطموح من الفوز في مباراتين فقط من أصل ست ويحتل المركز الثالث عشر على بُعد نقطتين من منطقة الهبوط.

من جهته، يتألق مرسيليا بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيغور تودور ولم يتلق أي هزيمة مع ستة انتصارات وتعادلين.

سجل التشيلي ألكسيس سانشيس أربعة أهداف في سبع مباريات في الدوري منذ وصوله من إنتر الايطالي هذا الصيف مقابل ثلاثة للظهير البرتغالي نونو تافاريش المعار من أرسنال.

ورغم صعوبة الامر، يأمل مرسيليا الباحث عن لقب أول في الدوري الفرنسي منذ 2010 في مفاجأة سان جرمان وألا يحل وصيفًا له للموسم الثاني تواليًا.

وفي أبرز المباريات، يلتقي لوريان الثالث الباحث عن فوزه الخامس تواليًا مع ضيفه ليل الاحد.

أما لنس الرابع فسيكون سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم تحت الخطر عندما يحل على ليون في ختام المرحلة الاحد، علمًا ان الاخير يسعى لتفادي خسارة رابعة تواليًا بعد بداية قوية للموسم.

لاعب تحت المجهر: مارسين بولكا

شارك الحارس البولندي مارتشين بولكا أساسيًا مع نيس في المباراة الاخيرة من الدوري قبل النافذة الدولية (خسارة 1-صفر ضد أنجيه) وذلك على حساب شمايكل الذي لعب أساسيًا منذ وصوله هذا الصيف.

زعمت تقارير إعلامية فرنسية أن حارس مرمى ليستر سيتي السابق أثار زعزعة في غرفة تبديل الملابس منذ وصوله.

كانت أفضل لحظات بولكا في مسيرته حتى الآن خلال مباراة ثمن نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي ضد سان جرمان، منافسه السبت، عندما تصدى لركلتين ترجيحيتين ليقصيه من المنافسة، علمًا أنه كان معارًا من فريق العاصمة بالذات الى نيس قبل أن يضمه الاخير بصفقة دائمة هذا الصيف.

إحصاءات

9 - ثوانٍ احتاجها فقط جان-كلير توديبو قبل أن يطرد خلال فوز فريقه أنجيه ضد نيس في المباراة الاخيرة.

34 - بطاقة حمراء في الدوري الفرنسي هذا الموسم حتى الآن، 14 أكثر من الدوري الاسباني و30 أكثر من الدوري الانكليزي.

35 - هدفًا سجلها سان جرمان في 11 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

© 2022 AFP