دوري "أن بي آيه": كوري يؤكد أن الفرق تتحضر لتجريد ووريرز من اللقب

ثيرون هندرسون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

فاز ستيفن كوري بلقب الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين للمرة الرابعة في مسيرته مع غولدن ستايت ووريرز في الموسم الماضي

طوكيو (أ ف ب) – قال ستيفن كوري أن فرق الدوري الاميركي لكرة السلة للمحترفين تستعد من أجل تجريد فريقه غولدن ستايت ووريرز من اللقب، مع بدء المباريات التحضيرية هذا الاسبوع في اليابان قبيل انطلاق الموسم الجديد.

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ويسعى النجم كوري لاحراز لقبه الخامس مع انطلاق منافسات الموسم الجديد الشهر المقبل، وحث رفاقه على رفع التحدي عالياً.

قال كوري من اليابان حيث يتحضر فريقه لخوض مباراتين أمام واشنطن ويزاردز "من السهل جداً أن نحافظ على الحافز لأننا نريد أن نُبقي على هذا الشعور لأطول فترة ممكنة".

وتابع "ندرك جيداً أن الدفاع عن اللقب هو أصعب شيء يمكن القيام به في رياضتنا. ليس هناك الكثير من الفرق القادرة على فعل ذلك وكل فريق يتحضر مجدداً للفوز علينا، لذا علينا أن نتقبل ذلك ومحاولة التطور".

واحرز ووريرز لقب الدوري للمرة السابعة في تاريخه بفوزه على بوسطن سلتيكس 4-2 في نهائي الموسم الماضي، في حين اختير كوري أفضل لاعب في النهائيات لأول مرة في مسيرته بعد أداء خارق.

وأكد ابن الـ 34 عاماً انه حصل على فترة راحة بعد "صيف مزدحم وجنوني" وهو يتوق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأردف أفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين عامي 2015 و2016 "أتشوق للعودة إلى روتين الموسم لانه المكان الذي يجلب لي السعادة، حيث أحاول أن أكون أفضل لاعب كرة سلة والتحضر لهذا الموسم".

وستكون مباراة الجمعة على ملعب سايتاما سوبر أرينا شمال طوكيو المرة الاولى التي تخوض فيها أندية الدوري مباريات خارج الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا.

وتتضمن تشكيلة ويزاردز الذي فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الموسم الماضي النجم الياباني روي هاتشيمورا.

في المقابل، حذّر مدرب ووريرز ستيف كير أن "لا أحد سيلعب أطنانا من الدقائق"، في حين وعد كوري بـ "تقديم استعراض كبير" للجماهير اليابانية.

قال "هي فرصة استثنائية للتعرف على الثقافة اليابانية، الجماهير، لاظهار التقدير لكيفية تطور لعبة كرة السلة وأن بي آيه حول العالم".

وختم قائلاً "من الواضح، من المبكر جداً خلال مغامرتنا هذا الموسم، (خوض) أولى مبارياتنا قبل انطلاق الموسم، ولكن سنبذل قصارى جهدنا للاستمتاع وتقديم استعراض كبير والتمتع بالاجواء داخل الملعب".

© 2022 AFP