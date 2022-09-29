قدم: ارتفاع الإصابات بنسبة 20% في البطولات الاوروبية الكبرى

آن-كريستين بوجولا ا ف ب/ارشيف

لأول مرة هذا العام، سيتوقف الموسم الاوروبي مؤقتًا من أجل بطولة كبرى هي كأس العالم في قطر

لندن (أ ف ب) – ارتفعت نسبة الإصابات في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى بنسبة 20% في موسم 2021-2022، وفق دراسة نُشرت الاربعاء، مع ارتفاع الأصوات المنتقدة للجدول المزدحم قبل نهائيات كأس العالم.

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وكشفت الدراسة التي أجراها وسيط التأمين البريطاني "هودين" أن الأندية أنفقت مبلغًا قياسيًا لمعالجة الإصابات بلغ 513 مليون جنيه إسترليني (550 مليون دولار) في الموسم الماضي.

تم احتساب تكلفة الإصابة بضرب الكلفة اليومية للاعب، مقابل عدد الأيام التي لم يكن فيها متاحًا بسبب الإصابة.

ولفتت الدراسة إلى أن اللاعبين الأكثر تعرضًا للإصابة هم المهاجمون ومن هم فوق سن الثلاثين، مع تعرض كل لاعب لمعدّل أكثر من إصابتين في الموسم.

تقول نقابة اللاعبين المحترفين "فيفبرو" إنه يجب وضع هيكلية جديدة للحد من استنزاف اللاعبين.

لأول مرة هذا العام، سيتوقف الموسم الاوروبي مؤقتًا من أجل بطولة كبرى هي كأس العالم في قطر، مما يتسبب في المزيد من الازدحام في المباريات قبل وبعد المونديال الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عدد المباريات التنافسية لتحل مكان المباريات الودية مع إطلاق دوري الأمم إلى الجدول الدولي في 2018 وزيادة عدد المباريات في مسابقات الأندية الأوروبية اعتبارًا من 2024.

كما سبق أن رفع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم الى 48 اعتبارًا من 2026.

تكبد الدوري الإنكليزي الممتاز أعلى تكلفة جراء الإصابات بين الدوريات الكبرى بحوالي 185 مليون جنيه إسترليني، يليه الدوري الإسباني مع 109 مليون جنيه.

وتحمّل بطل فرنسا باريس سان جرمان أعلى تكلفة بين الاندية بلغت 34 مليون جنيه.

بلغت الإصابات في الدوري الإنكليزي 1231 في موسم 2021-2022 مقارنة بـ938 في الموسم الذي سبقه.

وجاء قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) برفع عدد التبديلات من ثلاثة الى خمسة في المباراة الواحدة والتي اعتُمدت بعد استئناف الدوريات في 2020 إثر جائحة كوفيد-19، للتقليل من الضغط على اللاعبين.

لكن فيفبرو تحث فيفا على القيام بالمزيد من التعديلات من خلال فترات راحة من أربعة أسابيع قبل الموسم الجديد واستراحة في منتصفه لمدة أسبوعين لكل لاعب.

© 2022 AFP