مونديال 2022: قطر تعلن عدم إلزامية لقاح كوفيد للمشجعين 

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يتوجب على كافة الزائرين فوق سن السادسة تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد قبل الصعود على متن الطائرات المتوجهة إلى قطر

الدوحة (أ ف ب) – أعلنت السلطات القطرية الخميس أن لقاح كوفيد لن يكون إلزاميا للمشجعين الذين سيأتون لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق هذا العام.

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وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث "وزارة الصحة قامت بإلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، سواء الحاصلون على اللقاح أو غير المحصّنين وبغض النظر عن بلد المغادرة".

ويتوجب على كافة الزائرين فوق سن السادسة تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد قبل الصعود على متن الطائرات المتوجهة إلى قطر لحضور البطولة المقررة بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الاول/ديسمبر المقبلين، بحسب السلطات القطرية.

وبحسب اللجنة فإنه "في حال اكتشاف أي إصابة بالفيروس ستخضع لتدابير العزل الصحي وفق إجراءات الوزارة".

وأكدت اللجنة على أن "ارتداء الكمامة إلزامي في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام".

وتستضيف قطر كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط على مشارف الشتاء، نظراً لدرجات الحرارة المرتفعة صيفاً.

ويتوقّع قدوم أكثر من مليون زائر إلى الدولة البالغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة.

© 2022 AFP