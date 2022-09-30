جائزة سنغافورة الكبرى: هاميلتون الأسرع في الفترة الأولى للتجارب الحرة

سنغافورة (أ ف ب) – حقق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الجمعة أسرع توقيت خلال الفترة الأولى للتجارب الحرة لجائزة سنغافورة الكبرى، الجولة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة شوارع مارينا باي.

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وهي المرة الأولى هذا العام ينجح بطل العالم ثماني مرات في الهيمنة على إحدى الفترات الحرة أو التأهيلية، علماً أن ابن الـ 37 عاماً ما زال يبحث عن فوزه الأول في 2022، وذلك قبل 6 جولات من النهاية، ليتابع سلسلة إحرازه على الأقل لقب جائزة كبرى منذ بداياته في البطولة العالمية عام 2007.

وسجل "السير" هاميلتون، الفائز أربع مرات في سنغافورة العائدة إلى روزنامة الفئة الأولى للمرة الأولى منذ عام 2019، وقتاً قدره 1:43.033 دقيقة، متقدماً بفارق 0.084 ثانية عن حامل اللقب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

ويملك فيرستابن متصدر الترتيب (335 نقطة) الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 25 قبيل انطلاق التجارب فرصة الاحتفاظ بلقبه في حال نجح في تحقيق فوزه الأول في مسيرته في مارينا باي والـ 12 هذا العام والـ 32 في مسيرته، في حين لا يتوجب على مطارده المباشر سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو احتلال أفضل من المركز التاسع، وزميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس أفضل من الرابع (من دون أن يحصد نقطة أسرع لفة خلال السباق).

ويحتل لوكلير الذي سجل ثالث أسرع توقيت (1:43.435 د.) وبيريس صاحب المركز الرابع (1:43.839 د) المرتبتين الثانية والثالثة في البطولة مع 219 و210 نقاط تباعاً.

ترتيب العشرة الاوائل للفترة الأولى للتجارب الحرة:

1- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:43.033 دقيقة (20 عدد اللفات)

2- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:43.117 د. (20)

3- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:43.435 د. (17)

4- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:43.839 د. (15)

5- جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:44.066 د. (21)

6- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:44.138 د. (24)

7- إستيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:44.736 د. (24)

8- لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:45.221 د. (12)

9- بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:45.258 د. (24)

10- فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:45.336 د. (11)

اولي/د ح/ر م

© 2022 AFP