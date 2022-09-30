طهران ستواصل هجماتها على المعارضة الكردية الإيرانية في العراق (الحرس الثوري)

جو كلامار ا ف ب

طهران (أ ف ب) – قال الحرس الثوري الإيراني مساء الخميس إنه سيواصل هجماته في كردستان العراق ضد المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة الكردية الإيرانية التي تصفها طهران ب"الإرهابية".

إعلان اقرأ المزيد

وقتل 13 شخصًا على الأقل وجرح نحو خمسين آخرين بينهم نساء وأطفال، في ضربات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة الأربعاء في كردستان العراق حيث توجد مقار مجموعات معارضة كردية إيرانية تخوض تاريخيًا تمردًا مسلحًا ضد طهران على الرغم من تراجع أنشطتها في السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الضربات في أجواء توتر في إيران حيث تجري تظاهرات ليلية يوميًا في البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق في 16 أيلول/سبتمبر.

وقال الحرس الثوري في بيان إنه "شن سلسلة عمليات ضد قواعد ومقرات إرهابية في شمال العراق باستخدام صواريخ من جميع الأنواع وطائرات مسيرة قتالية وطائرات مسيرة انتحارية".

وأكد أن "هذه العمليات ستستمر حتى نزع سلاح الجماعات الإرهابية"، داعيا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى "تحمل مسؤولياتهما بمزيد من الجدية تجاه إيران كجارة".

واتهم الحرس الثوري المجموعات الكردية المتمركزة في العراق ب"مهاجمة إيران والتسلل إليها لزعزعة الأمن وإثارة أعمال شغب ونشر اضطرابات".

أدى قمع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر إلى مقتل عشرات معظمهم من المتظاهرين، ومن أفراد قوات الأمن أيضا.

ومنذ ذلك الحين اعتقل أكثر من ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

وأثرت هذه الاحتجاجات وهي الأكبر منذ 2019 خصوصا على المجتمعات الكردية في غرب إيران التي تربطها علاقات وثيقة مع المناطق التي يقطنها الأكراد في العراق.

© 2022 AFP