فورمولا واحد: مدير ريد بول ينفي خرق فريقه سقف ميزانية 2021

كريستيان برونا نصوير مشترك/ا ف ب

نفى مدير فريق ريد بول كريستيان هورنر أن يكون فريقه قد خرق سقف ميزانية 2021

سنغافورة (أ ف ب) – نفى البريطاني كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بول، الجمعة الشائعات التي أفادت أن حظيرته النمسوية قد تجاوزت الحد المسموح به لميزانيتها في بطولة العالم للفورمولا واحد لعام 2021، الامر الذي قد يعرضه للعقوبات.

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أثيرت هذه التكنهات قبل التجارب الحرة الجمعة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى والتي أفادت أن فريقين من الفرق العشرة في البطولة قد تجاوزا السقف البالغ 145 مليون دولار ويمكن أن يعاقب عليه الاتحاد الدولي للسيارات (فيا).

وُجهت الأصابع الى ريد بول بعد أن ترددت شائعات بأنهم تجاوزوا السقف من خلال تعديلات قاموا بها على بعض قطع السيارة لمساعدة الهولندي ماكس فيرستابن لتحقيق لقبه الاول العام الماضي.

قال هورنر لشبكة سكاي سبورتس إنه يؤمن بالإجراءات في الاتحاد الدولي للسيارات، حيث من المقرر أن تنشر الهيئة النتائج الأسبوع المقبل.

وتابع من حلبة مارينا باي "تم تقديم جميع الحسابات إلى فيا في شهر آذار/رمارس ونحن في لا زلنا في سير العملية".

وأضاف "إنهم يتابعون هذه الإجراءات على نحو صحيح، وسيعلنون منتصف الأسبوع المقبل عن النتائج. لم تتجاوز ميزانيتا الحد الاقصى وعلى فيا أن يتبع الإجراءات التي يقوم بها حاليًا"، علماً انه تم وضع سقف للإنفاق للمرة الاولى الموسم الماضي.

قال هورنر "إنها مجموعة جديدة تمامًا من اللوائح والقوانين، لذا فإن كيفية تفسير القواعد وتطبيقها لن تكون موضوعية، ومع مرور السنين ستصبح الأمور مرتبة".

وسيصدر تقرير الاتحاد الدولي للسيارات الأسبوع المقبل مع عقوبات قد تشمل غرامات مالية وخصم من نقاط البطولة.

وختم هورنر قائلاً "نحن واثقون بملفنا. هناك دائمًا شائعات".

© 2022 AFP