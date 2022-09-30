19 قتيلا على الأقل في عملية انتحارية ضد مركز تربوي في كابول

احمد ساحل ارمان ا ف ب/ارشيف

كابول (أ ف ب) – قتل 19 شخصا على الاقل في عملية انتحارية وقعت صباح الجمعة في مركز تربوي للطلبة في كابول في حي تقيم فيه أقلية الهزارة وشهد في السنوات الماضية هجمات تعد بين الأكثر دموية في أفغانستان.

إعلان اقرأ المزيد

وقال خالد زدران إن "الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التربوي. قتل 19 شخصا للأسف وأصيب 27 بجروح".

ويقوم المركز بإعداد طلاب لامتحانات الدخول إلى الجامعات.

ووقع الاعتداء في حي دشت البرشي في غرب العاصمة، وهي منطقة غالبية سكانها من الشيعة وتقيم فيها أقلية الهزارة.

ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وصور على وسائل الإعلام المحلية تظهر ضحايا مضرجين بالدماء ينقلون من موقع الانفجار.

وغالبية الضحايا الذين نقلوا الى المستشفيات كانوا من النساء كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ونشرت فرق أمنية في المكان فيما كانت العائلات تصل الى مختلف المستشفيات بحثا عن أقربائها.

في أحد المستشفيات على الأقل، ارغم عناصر طالبان عائلات الضحايا على مغادرة الموقع خشية حصول هجوم جديد وسط الحشود.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن لوائح الأشخاص المتوفين او الجرحى علقت على مدخل المؤسسات الطبية.

- "لا يمكن العثور عليها"-

"لم نجدها هنا"، تقول شابة جاءت لتبحث عن شقيقتها مضيفة "عمرها 19 عاما، نحن نتصل بها لكنها لا ترد".

وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكور أن "مهاجمة أهداف مدنية تثبت وحشية العدو اللاإنسانية وافتقاره إلى المعايير الأخلاقية".

وفي 20 نيسان/أبريل قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 24 بجروح في انفجارين استهدفا مدرسة للصبيان في الحي نفسه.

وأصيب حي دشت البرشي في السنوات الأخيرة ومنذ استعادة طالبان السلطة في 2021 بعدة اعتداءات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، الفرع الإقليمي لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي يعتبر الطائفة الشيعية وغيرها من الأقليات مرتدين.

وفي ايار/مايو 2021 وقعت سلسلة تفجيرات أمام مدرسة للفتيات في الحي ذاته، اوقعت 85 قتيلا معظمهم تلميذات، وأكثر من 300 جريح.

انفجرت أولا سيارة مفخخة أمام المدرسة تلاها انفجار قنبلتين بينما كان الطلاب يندفعون إلى الخارج. ويشتبه بشدة بأن تنظيم الدولة الإسلامية يقف وراء هذا الاعتداء بعدما كان أعلن مسؤوليته عن هجوم في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على مركز تعليمي (24 قتيلا) في نفس المنطقة،.

كما شهد دشت البرشي هجمات محدودة أكثر تبناها تنظيم الدولة الإسلامية في خرسان في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2021.

وأدت عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 إلى تراجع كبير في أعمال العنف مع طي صفحة عقدين من الحرب في البلد، غير أن الأمن بدأ يتراجع في الأشهر الأخيرة.

التعليم مسألة حساسة جدا في أفغانستان حيث تمنع حركة طالبان العديد من الفتيات من متابعة تعليمهن الثانوي. كما يعارض تنظيم الدولة الاسلامية تعليم النساء والفتيات.

© 2022 AFP