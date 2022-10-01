حماس تحذر من "انفجار" بسبب "الممارسات" الإسرائيلية في الأقصى

صورة جوية تظهر انصار لحركة حماس يشاركون في مهرجان دعما للمسجد الاقصى في مدينة غزة في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2022

غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من أن "الممارسات" الإسرائيلية في المسجد الأقصى ستؤدي إلى "انفجار غضب كبير" من شأنه أن "يغير شكل المنطقة والإقليم".

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جاء هذا التحذير في كلمة حماس التي ألقاها عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى خلال مهرجان جماهيري أقامته الحركة في غزة بعنوان "الاقصى في خطر".

وقال مشتهى "إن ممارسات الاحتلال في (المسجد) الأقصى خاصة، والقدس والضفة الغربية وفلسطين عامة، تنذر بانفجار غضب الأقصى الكبير".

وأضاف أنه "انفجار نووي ، بل سلسلة من الانفجارات ستغيّر شكل المنطقة والإقليم ، وخارطة العالم السياسية ، ولقد أعذر من أنذر".

وحضر المهرجان آلاف من نشطاء وأنصار الحركة وقادة الفصائل، إلى جانب رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي يظهر للمرة الأولى منذ التصعيد العسكري الأخير بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل في آب/ أغسطس الماضي.

وبالتزامن مع احتفالات اليهود برأس السنة العبرية و"يوم الغفران" قبل إسبوع، كانت حماس حذرت من "معركة كبرى" في حال استمرت "الأعمال الاستفزازية" في المسجد الأقصى.

وكان مئات الإسرائيليين توافدوا إلى المدينة القديمة للصلاة عند الحائط الغربي، حائط المبكى بالنسبة لليهود وحائط البراق بالنسبة إلى المسلمين.

ويشكل المسجد الأقصى في القدس القديمة الذي تشهد باحاته بانتظام مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين مصدر توتر شديد بين المسلمين واليهود منذ عقود.

© 2022 AFP