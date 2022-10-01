دورة تل أبيب: ديوكوفيتش إلى النهائي الرابع هذا الموسم

جاك غيز اف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال مباراته ضد الروسي رومان سافيولين في نصف نهائي دورة تل ابيب في كرة المضرب في الاول من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

تل ابيب (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول المباراة النهائية الرابعة هذا الموسم عندما تغلب على الروسي رومان سافيولين 6-1 و7-6 (7-3) في نصف نهائي دورة تل أبيب الدولية في كرة المضرب.

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ويلتقي ديوكوفيتش (35 عاماً) في المباراة النهائية مع الكرواتي مارين تشيليتش الثاني أو الفرنسي كونستان ليتيين.

وضرب ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً سابقاً والسابع حالياً، بقوة في المجموعة الاولى وتقدم 5-صفر قبل أن يحسمها في صالحه 6-1 في 23 دقيقة.

وأبدى الروسي المصنف 104 عالمياً مقاومة كبيرة في المجموعة الثانية وحصل على فرصتين لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط السادس أنقذهما الأخير الذي نجح في كسر إرسال سافيولين في الشوط التاسع وتقدم 5-4.

لكن الروسي ردّ التحية مباشرة مدركاً التعادل 5-5 ثم 6-6 وفارضاً شوطاً فاصلاً حسمه الصربي في صالحه وبالتالي المباراة في 94 دقيقة.

ويسعى ديوكوفيتش الذي خسر نهائي دورة بلغراد هذا العام، الى التتويج باللقب الثالث في 2022 بعد دورة روما للماسترز ألف نقطة وبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والـ89 في مسيرته الاحترافية.

© 2022 AFP