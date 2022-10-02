بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يذل الجار يونايتد 6-3 بهاتريك لكل من هالاند وفودن

ليندزي بارنابي ا ف ب

النروجي إرلينغ هالاند يحتفل بتسجيله هدف مانشستر سيتي السادس الى جانب فيل فودن ضد مانشستر يونايتد ضمن الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الاتحاد في 2 تشرين الاول/اكتوبر 2022

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – سجل كل من النجم النروجي الشاب إرلينغ هالاند وفيل فودن ثلاثية "هاتريك" ليلحق مانشستر سيتي خسارة مذلة 6-3 بجاره وضيفه يونايتد الاحد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الانكليزي الممتاز.

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وسجل فودن (8، 44 و73) وهالاند (34، 37 و64) أهداف سيتي، فيما أحرز البرازيلي أنتوني (56) والبديل الفرنسي أنتوني مارسيال (84 و90+1 من ركلة جزاء) أهداف يونايتد.

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الانكليزي الممتاز يسجل "هاتريك" في ثلاث مباريات بيتية تواليًا، وذلك في أكثر دربيات مدينة مانشستر غزارة تهديفيًا في التاريخ.

ورفع بطل إنكلترا رصيده الى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر والفائز السبت على جاره توتنهام 3-1.

وواصل هالاند الذي وصل هذا الصيف من بوروسيا دورتموند الالماني، انطلاقته الصاروخية للموسم وتحطيم الارقام القياسية ورفع رصيده الى 14 هدفًا من أول 8 مباريات في الدوري وبات أول لاعب يسجل أكثر من 11 هدفًا في أول 10 مباريات في البطولة، متخطيًا رقم كل من ميك كوين والسنغالي بابيس سيسيه والاسباني دييغو كوستا.

كما بات في رصيده 17 هدفًا في 10 مباريات مع سيتي.

وحافظ فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا على سجله الخالي من الهزائم في الدوري هذا الموسم (ستة انتصارات وتعادلان)، علمًا أنه لعب مع أحد الستة الكبار للمرة الاولى.

بعد بداية كارثية للموسم إثر هزيمتين تواليًا، تمكن الشياطين الحمر بقيادة مدربهم الجديد الهولندي إريك تن هاغ من الانتفاضة وتحقيق أربعة انتصارات متتالية، بينها على كل من ليفربول وأرسنال، قبل أن ينتكسوا بهزيمة مذلة أمام سيتي ليتجمد رصيدهم عند 12 نقطة في المركز السادس.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا عن التشكيلة الاساسية حتى أن تن هاغ لم يستعن به من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني على عكس البرازيلي كازيميرو القادم من ريال مدريد الاسباني هذا الموسم والذي دخل قبل نصف ساعة من النهاية.

© 2022 AFP