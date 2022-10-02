جائزة تايلند الكبرى: البرتغالي أوليفيرا يسجّل فوزه الثاني للموسم

مانان فاتسيايانا ا ف ب/ا ف ب

بوريرام (تايلاند) (أ ف ب) – لم يعد الدرّاج الفرنسي فابيو كوارتارارو متقدماً إلا بنقطتين فقط على الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا في بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، بعد ثلاث جولات من النهاية، إثر حلوله في المركز السابع عشر في سباق جائزة تايلند الكبرى الذي أحرزه البرتغالي ميغيل أوليفيرا الأحد.

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وفشل الفرنسي سائق ياماها في إيجاد مساره على حلبة بزريرام الرطبة، حيث احتل الإيطالي (دوكاتي) المركز الثالث، فيما أكمل الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) الذي فاز بجائزة اليابان الأسبوع الماضي، عقد منصة التتويج.

وهذا هو الفوز الثاني هذا الموسم لأوليفيرا الذي سينضم إلى فريق "أبريليا" الموسم المقبل، بعدما كان ظفر بجائزة أندونيسيا في آذار/مارس بظروف مماثلة.

وقال البرتغالي "لقد كان سباقاً طويلاً. لا يمكنني أن أشتكي، أنا دائماً سريع على الأرض الرطبة. رأيت ومضات من إندونيسيا لكنني حاولت إبقاء قدميّ على الأرض. مهما كانت الظروف، سأنتزع هذا الانتصار".

وأدّت الأمطار على الحلبة إلى تأخير انطلاق السباق لمدة 55 دقيقة.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة تايلند الكبرى:

1- البرتغالي ميغيل أوليفيرا (كا تي أم) 41:44:503 دقيقة

2- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 0.730 ثانية

3- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 1.968 ث

4- الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي-براماك) 2.490 ث

5- الإسباني مارك ماركيس (هوندا) 2.958 ث

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 219 نقطة

2- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 217

3- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 199

4- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 180

5- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 179

© 2022 AFP