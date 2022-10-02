جائزة سنغافورة الكبرى: بيريس يفوز أمام ثنائي فيراري بعد سباق ماراثوني وفيرستابن سابعاً

سنغافورة (أ ف ب) – أُرجئ حسم لقب بطولة العالم للفورمولا واحد بعدما خرج سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس منتصراً من جائزة سنغافورة الكبرى، الجولة السابعة عشرة لهذا الموسم، فيما اكتفى زميله حامل اللقب والمتصدر الهولندي ماكس فيرستابن بالمركز السابع الأحد بعد سباق ماراثوني.

إعلان اقرأ المزيد

وبعد تأخر الانطلاق لأكثر من ساعة بسبب الأمطار وتفعيل سيارة الأمان الافتراضية ودخول سيارة الأمان الفعلية أكثر من مرة، انتهى السباق بعد مرور ساعتين وليس بإكمال اللفات الـ61، وفاز بيريس أمام ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس بعدما تسيّد السباق منذ اللفة الأولى، ليتأجل بذلك حسم اللقب بعدما فوت فيرستابن بهذه الفرصة الأولى بحلوله سابعاً.

ودخل فيرستابن سباق سنغافورة وهو في الصدارة بفارق 116 نقطة عن لوكلير و125 عن زميله بيريس، وكان بالتالي بحاجة الى رفع الفارق الى 138 نقطة لكي يحسم لقبه الثاني توالياً قبل خمسة سباقات على النهاية ويحقق أسرع تتويج منذ الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر في العام 2002 قبل ستة سباقات.

لكن عطلة نهاية الأسبوع بدت معقدة جداً منذ التجارب التأهيلية بعد اكتفائه بالمركز الثامن نتيجة خطأ في احتساب كمية الوقود في السيارة خلال خروجه الأخير، وهذا ما صعّب الأمور عليه وفتح الطريق أمام بيريس لتحقيق فوزه الثاني للموسم والرابع في مسيرته.

وكان المكسيكي يواجه خطر خسارة الفوز بعد السباق لو أنهاه بفارق 5 ثوانٍ أو أقل عن لوكلير نتيجة فتح تحقيق بحقه لمخالفته بروتوكول القيادة خلف سيارة الأمان، إلا أنه ضمن الفوز بغض النظر عما سيؤول إليه التحقيق بعدما أنهاه متقدماً بفارق 7.5 ثوانٍٍ أمام سائق فيراري رغم بعض المشاكل التي عانى منها في اللفات الأخيرة.

© 2022 AFP