دورة الياسمين :جابر تؤكد ان بلادها مستعدة لتنظيم دورات محترفة

بشير طيب ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال المؤتمر الصحافي على هامش دورة الياسمين في كرة المضرب في المنستير، تونس في 2 تشرين الاول/اكتوبر 2022

المنستير (تونس) (أ ف ب) – أكدت التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالميًا، الأحد أن بلادها التي تنظم لأول مرة دورة الياسمين المفتوحة للمحترفات "مستعدة" لتنظيم دورات ضمن رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه".

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وقالت جابر في مؤتمر صحافي "كل ما يزيد عدد الملاعب كل ما يكون ذلك احسن، آمل ان يتطور عدد الملاعب وتنظيم دورة كهذه شيء جيد جدًا".

وتابعت "اتمنى ان يكون لدينا نوادٍ وملاعب أكثر لكي نستطيع تنظيم دورات في كل مدن البلاد...تونس مستعدة لتنظيم هكذا دورات".

وأضافت "أطمح للوصول الى النهائي في هذه الدورة، أريد الانتصار وإسعاد التونسيين".

وتشارك جابر بدورة الياسمين المفتوحة الأولى من نوعها في البلاد، والتي تقام في محافظة المنستير الساحلية (شرق) من الاثنين وتتواصل إلى الأحد المقبل.

وتشارك في الدورة 21 لاعبة من بينهن الروسية فيرونيكا كودرميتوفا(18) والإيطالية مارتينا تريفيسان(27).

وأوضحت جابر "سعيدة جدا بإقامة دورة محترفة في المنستير...حيث بدأت".

وتلعب جابر بداية من الثلاثاء ضد الأميركية آن لي (62) على أراضيها حيث بدأت خطواتها الأولى في لعبة كرة المضرب وكانت انطلاقتها من ملاعب الفنادق السياحية.

وقالت جابر في هذا السياق "آمل ان اعطي المثال الجيد للاعبين وتمرير رسالة ان وصولي من بين احسن عشر لاعبات ولعب نهائي غراند سلام بأن كل شيء ممكن".

ويبلغ مجموع جوائز الدورة 250 ألف دولار أميركي وهي من فئة 250 نقطة.

وستلعب جابر (28 عاماً) أو كما يلقبها التونسيون بـ"وزيرة السعادة" على ملاعب المنستير حيث وُلدت في مدينة قصر هلال الساحلية (شرق)، في 28 آب/أغسطس 1994، في عائلة تتكوّن من شابين وفتاتين هي أصغرهم.

استعادت جابر وصافة التصنيف العالمي من الاستونية أنيت كونتافيت، بعد وصولها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الى النهائي الكبير الثاني لها توالياً بعد ويمبلدون، قبل أن تخسر أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً حيث كانت تسعى أن تصبح أول لاعبة إفريقية وعربية تحرز لقب بطولة كبرى.

وتبدو جابر واثقة من أنها ستحصل على فرص أخرى للفوز بلقب احدى البطولات الأربع الكبرى غداة خسارتها نهائي فلاشينغ ميدوز، وحددت هدفها للعام المقبل باحتلالها "المرتبة الأولى عالميًا".

© 2022 AFP