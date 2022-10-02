دورة تل أبيب: ديوكوفيتش يحقق لقبه الثالث هذا العام والـ89 في مسيرته

جاك غيس ا ف ب

تل ابيب (أ ف ب) – حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقبه الثالث هذا العام والرقم 89 في مسيرته، بعد تتويجه الاحد بدورة تل أبيب إثر فوزه على الكرواتي مارين تشيليتش 6-3 و6-4 في النهائي.

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وأضاف المصنف سابعًا عالميًا هذه الكأس الى لقبَي روما للماسترز وويمبلدون ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

وأكد المصنف أول عالميًا سابقًا علوّ كعبه ضد تشيليتش بعد أن تفوق عليه للمرة 19 من أصل 21 مباراة جمعتهما، في منافسة تعود الى العام 2008.

وخاض ديوكوفيتش أول دورة تنافسية له في منافسات الفردي منذ فوزه بلقب ويمبلدون في تموز/يوليو الفائت عندما توج بلقبه الكبير رقم 21 ليصبح على بُعد لقب من الرقم القياسي الذي يحمله الاسباني رافايل نادال.

حُرم من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على غرار ما حصل في أستراليا المفتوحة بداية العام، قبل المشاركة في وداع الاسطورة السويسري روجيه فيدرر في كأس لايفر الى جانب فريق أوروبا في لندن الشهر الفائت.

وحَرَم ديوكوفيتش منافسه المصنف 16 عالميًا من لقب أول هذا العام والـ21 في مسيرته في طريقه الى حسم اللقب من دون خسارة أي مجموعة طوال الدورة.

سيتوجه الآن الى كازاخستان لخوض دورة أستانا التي يشارك فيها الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميًا وبطل فلاشينغ ميدوز.

© 2022 AFP