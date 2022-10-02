رالي نيوزيلندا: روفانبيرا الواعد يحرز اللقب

جون كاوبلاند ا ف ب/ا ف ب

توّج الفنلندي كالي روفانبيرا ببطولة العالم للراليات الأحد في أوكلاند بنيوزيلندا، ليصبح في سن الـ 22 عاماً ويوم أصغر سائق يحرز اللقب العالمي، قبل جولتين من نهاية الموسم

اوكلاند (أ ف ب) – توّج الفنلندي كالي روفانبيرا ببطولة العالم للراليات الأحد في أوكلاند بنيوزيلندا، ليصبح في سن الـ 22 عاماً ويوم أصغر سائق يحرز اللقب العالمي، قبل جولتين من نهاية الموسم.

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وبعد يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده الثاني والعشرين، أصبح روفانبيرا أصغر بطل عالمي على الإطلاق، محطماً الرقم القياسي الذي سجله البريطاني كولين ماكراي الذي كان يبلغ من العمر 27 عاماً عندما فاز بلقب العام 1995.

وكان نجل سائق الرالي السابق هاري روفانبيرا الفنلندي الواعد، متفوقاً على منافسيه في الرالي الذي استمر لأربعة أيام مليئة بالأمطار في الجزيرة الشمالية التي اختبرت مهارة السائق إلى أقصى الحدود.

وبدلاً من مجرد الدفاع عن تقدمه الذي حققه ليلاً، وسّع روفانبيرا الواثق تفوّقه على مدى أربع مراحل قصيرة.

وانفجرت المشاعر فور حسم انتصاره، فرقص روفانبيرا على سطح سيارته إلى جانب السائق المساعد جون هالتونن.

وبعد ذلك عانق روفانبيرا والده وقال "إنه شعور كبير بالارتياح بعد موسم جيد مماثل، وأخيراً وصلنا إلى هنا".

وأضاف "لقد كان انتظاراً قصيراً بعد بعضة راليات صعبة. الشكر الكبير للفريق بالطبع، لقد صنعوا صاروخاً هذا العام- سيارة موثوقة وسريعة".

ترتيب الخمسة الأوائل في البطولة:

1- الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 2:48:01.4 ساعات

2- الفرنسي سيباستيان أوجيه (تويوتا) بفارق 34.6 ثانية

3- الإستوني أوت تاناك (هيونداي) بفارق 48.5 ث

4- البلجيكي تييري نويفيل (هيونداي) بفارق 1:58.8 دقيقة

5- السويدي أوليفر سولبيرغ (هيونداي) 3:55.3 د.

© 2022 AFP