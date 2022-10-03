بوريل يعد بمحادثات "صريحة" مع لبيد خلال اجتماع مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي

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اشعال الإطارات خلال عملية إسرائيلية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في 28 أيلول/سبتمبر 2022

بروكسل (أ ف ب) – وعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين بإجراء محادثات "صريحة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ولا سيما حول الوضع "المقلق" في الأراضي الفلسطينية.

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وقال بوريل قبل بدء اجتماع في بروكسل لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سيكون الأول منذ عقد، "سنبحث بشكل صريح ومنفتح ... الوضع في الأراضي الفلسطينية وعملية السلام المتوقفة".

وأضاف "بعد توقف طويل استمر عشر سنوات، نعيد الحياة إلى هذه المنصة".

وتم تجميد اجتماعات المجلس منذ عقد بسبب موقف اسرائيل من معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويضغط الاتحاد الأوروبي من أجل "بداية جديدة" مع إسرائيل منذ إطاحة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو عام 2021 بعد 12 عاما في السلطة.

ولم يحضر لبيد إلى بروكسل وسيشارك في الاجتماع عبر الفيديو.

ولفت بوريل إلى إعلان رئيس الوزراء دعمه لحل الدولتين مع الفلسطينيين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة مضيفا "هذا ما نؤيده نحن أيضا، وعلينا تقصي كيفية التقدم بصورة ملموسة".

قتل فلسطينيان الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقتل منذ الربيع الماضي 19 شخصًا غالبيتهم من المدنيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات نفذها فلسطينيون بعضهم من سكان إسرائيل، وقتل خلالها ثلاثة من المهاجمين.

وكثفت القوات الإسرائيلية ردًا على الهجمات عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة حيث قتل منذ مطلع العام 109 فلسطينيين بينهم نشطاء ومدنيين والصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

© 2022 AFP