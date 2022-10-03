تصنيف المضرب: سابقة لإسبانيا باحتلال ألكاراس ونادال الصدارة والوصافة

باريس (أ ف ب) – سيبقى يوم الثالث من تشرين الاول/أكتوبر 2022 تاريخيًا لكرة المضرب الإسبانية مع سابقة اعتلاء لاعبَيها كارلوس ألكاراس ورافايل نادال صدارة ووصافة تصنيف رابطة المحترفين "ايه تي بي"، منذ صدوره للمرة الأولى في عام 1973.

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وبعد أن أصبح ألكاراس (19 عاماً) أصغر مصنف أول على العالم إثر تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، عاد نادال (36 عاماً) الاثنين الى الوصافة على حساب النروجي كاسبر رود، وصيف فلاشينغ ميدوز، الذي تراجع الى المرتبة الثالثة.

وتعود المرة الاخيرة الى اعتلاء لاعبَين من ذات البلد المركزين الأولين الى السابع من آب/أغسطس 2000 عبر الاميركيين أندري أغاسي (متصدر) وبيت سامبراس (وصيف). وباتت إسبانيا ثاني بلد فقط بعد الولايات المتحدة تحقق هذا الإنجاز، علمًا أن الاميركيين حققوه على دفعات عدة منذ السبعينات مرورًا بالثمانينات والتسعينات.

لكن الفرصة ستكون سانحة لرود لاستعادة الوصافة هذا الاسبوع على هامش مشاركته في دورة طوكيو (500 نقطة)، إذ تفصله فقط 165 نقطة عن نادال غير المتوقعة عودته الى الملاعب قبل دورة باريس-بيرسي للماسترز نهاية الشهر الحالي.

وفي التغيير الوحيد الآخر في قائمة العشرة الاوائل، خرقها البولندي هوبرت هوركاش الى المركز العاشر على حساب الايطالي يانيك سينر الذي خسر مركزين فيما بات الاميركي تايلور فريتز في المركز الحادي عشر.

وكان السويسري مارك-أندريا هوسلر أكبر المتقدمين (31 مركزًا) الى المرتبة 64، بعدما أصبح أول سويسري يفوز بلقب احترافي منذ روجيه فيدرر في بازل 2019 إثر تتويجه الاحد في دورة صوفيا البلغارية محققًا أول ألقاب مسيرته.

لدى السيدات، لا زالت البولندية إيغا شفيونتيك تحلق وحيدة في الصدارة وخلفها التونسية أنس جابر التي تستعد للمشاركة في دورة الياسمين في بلادها التي تنطلق الاثنين في أول دورة تستضيفها تونس ضمن دورات رابطة المحترفات "دبليو تي ايه".

وشهدت المراكز بين الثالث والسادس تغييرات مع تقدم أو تراجع اللاعبات الاربع مركزًا واحدًا، إذ تقدمت الاستونية أنيت كونتافيت الى المرتبة الثالثة على حساب الاسبانية باولا بادوسا التي باتت رابعة، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الى الخامس على حساب الاميركية جيسيكا بيغولا التي باتت سادسة.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1. الإسباني كارلوس ألكاراس 6740 نقطة

2. الإسباني رافايل نادال 5810 (+1)

3. النروجي كاسبر رود 5645 (-1)

4. الروسي دانييل مدفيديف 5065

5. الألماني ألكسندر زفيريف 5040

6. اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4810

7. الصربي نوفاك ديوكوفيتش 3820

8. البريطاني كاميرون نوري 3445

9. الروسي أندري روبليف 3345

10. البولندي هوبرت هوركاش 3175 (+1)

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. البولندية إيغا شفيونتيك 10180 نقطة

2. التونسية أنس جابر 4885

3. الإستونية أنيت كونتافيت 4010 (+1)

4. الإسبانية باولا بادوسا 3934 (-1)

5. البيلاروسية أرينا سابالينكا 3470 (+1)

6. الأميركية جيسيكا بيغولا 3447 (-1)

7. اليونانية ماريا ساكّاري 3355

8. الاميركية كوكو غوف 3047

9. الرومانية سيمونا هاليب 3025

10. الفرنسية كارولين غارسيا 2930

© 2022 AFP