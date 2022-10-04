بطولة إيطاليا: تغريم أتالانتا على خلفية هتافات عنصرية ضد مالك فيورنتينا

روما (أ ف ب) – غرمت لجنة الانضباط في الدوري الايطالي لكرة القدم نادي أتالانتا، ثاني الترتيب، بمبلغ 12 ألف يورو الثلاثاء، على خلفية هتافات عنصرية لمشجعيه ضد مالك فيورنتينا روكو كوميسو خلال اللقاء بينهما ضمن منافسات المرحلة الثامنة من "سيري أ".

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وطالب فيورنتينا مع نهاية المباراة التي فاز بها أتالانتا 1-صفر الاحد، تدخل السلطات المحلية لمعاقبة الهتافات العنصرية التي تسخر من أصول مالك نادي "فيولا" المتحدر من جنوب إيطاليا، وفق وسائل إعلام محلية.

وُلد كوميسو (72 عاماً) في كالابريا الإيطالية، لكنه انتقل بينما كان لا يزال طفلاً إلى مدينة نيويورك، لينال لاحقاً الجنسية الأميركية ويصبح قطباً إعلامياً ثرياً.

وفي بلد شديد الانقسام بين الشمال الصناعي والجنوب المحروم، تُعرف الشعارات والهتافات التي تستهدف سكان الميتزوجورنو بـ "التمييز الإقليمي" ويُعاقب عليها على أنها إهانات عنصرية، بسبب تاريخ التمييز ضدهم من قبل المناطق الشمالية الأكثر ثراءً في إيطاليا مثل برغامو حيث يقع مقر أتالانتا.

وضمن السياق ذاته، ندد المدير العام لنادي فيورنتينا الإيطالي-الأميركي أيضاً جو باروني بما حصل، وقال السبت عقب هذه الأحداث "ليس فقط على رابطة الدوري التدخل ولكن أيضاً اللجنة الأولمبية الإيطالية والحكومة".

وفي آب/أغسطس، تم تغريم فيورنتينا بمبلغ 15 ألف يورو إثر هتافات من بعض مؤيديه تطالب بانفجار بركان فيزوف الذي يطل على نابولي، المدينة الرئيسية في الجنوب، كما ينص القانون الذي يصنف ما يحصل ضمن خانة "التمييز الإقليمي".

© 2022 AFP