دورة طوكيو: خروج رود من الدور الأول وتأهل كيريوس

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الاسترالي نيك كيريوس خلال مباراة الدور الأول لدورة طوكيو في كرة المضرب في 4 تشرين الاول/اكتوبر 2022

طوكيو (أ ف ب) – خرج النروجي كاسبر رود المصنف أول من الدور الأول لدورة طوكيو الدولية في كرة المضرب بخسارته أمام الإسباني خاومي مونار الـ58 عالميا 3-6 و3-6 الثلاثاء.

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وكان رود الثالث عالميا خرج من ربع نهائي لدورة سيول الدولية الأسبوع الماضي على يد الياباني يوشيهيتو نيشيوكا ما أدى إلى خسارته وصافة التصنيف العالمي لصالح الإسباني المخضرم رافايل نادال.

ويلعب مونار في الدور المقبل مع مواطنه بيدرو مارتينيس الـ68 عالميا.

وفي أول ظهور له منذ خروجه الشهر الماضي من الدور ربع النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز على يد الروسي كارين خاتشانوف، عانى الأسترالي نيك كيريوس الخامس من مشكلة في التنفس لكن ذلك لم يمنعه من تجاوز التايواني تشون هسين-تسانغ 6-3 و6-1.

وكشف وصيف بطولة ويمبلدون "عانيت للتنفس في النقاط الأولى. أعتقد أن ذلك يعود الى مستوى الرطوبة وعودتي (بعد غياب) الى التنافس"، مضيفاً "بدأت ببطء لأني لا ألعب الكثير من المباريات، وبالتالي كان من الصعب الدخول مباشرة في الوتيرة التنافسية. لكن ما نجحت في الفوز بشوطي الأول، استعدت مستواي مجدداً ولعبت بشكل جيد جداً".

ولم يكن الأسترالي الآخر أليكس دي مينور السادس موفقاً بقدر كيريوس، إذ خسر امام الكوري الجنوبي كوون سونوو 3-6 و2-6.

وبلغ البريطاني دانيال إيفانز والكرواتي بورنا تشوريتش المصنفان ثامنا وتاسعا تواليا الدور الثاني بفوز الأول على المقدوني رادو ألبوت 6-7 (3-7) و6-1 و6-4، والثاني على الأسترالي الآخر ثاناسي كوكيناكيس 6-4 و7-6 (7-4).

© 2022 AFP