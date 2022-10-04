دوري أبطال أوروبا: بايرن يضع قدماً في ثمن النهائي بخماسية ضد فيكتوريا بلزن

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون عقب التسجيل في مرمى فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – وضع بايرن ميونيخ الألماني قدماً في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتحقيقه فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي الثلاثاء الذي اكتسحه 5-صفر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، بانتظار قمة إنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني في وقت لاحق.

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وحسم بايرن اللقاء لصالحه بعد 21 دقيقة من صافرة البداية، إذ سجل ثلاثة أهداف تناوب عليها لوروا سانيه (7) وسيرج غنابري (13) والسنغالي ساديو مانيه (21)، قبل أن يضيف الرابع في الشوط الثاني بفضل سانيه (51) والخامس عبر البديل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ (59).

وتابع النادي البافاري صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 مباريات محافظاً على نظافة شباكه للمباراة الثالثة توالياً، بعدما كان ضرب بقوة في الجولتين الأولى والثانية بفوزه على إنتر وبرشلونة بالنتيجة ذاتها 2-صفر.

وبات بايرن قاب قوسين من حجز البطاقة الأولى عن "مجموعة الموت"، كونه سيلاقي إياباً فيكتوريا بلزن على أرض الأخير في الجولة الرابعة الاربعاء المقبل، بالإضافة إلى استفادته من المواجهتين المباشرتين بين مطارديه المباشرين إنتر وبرشلونة.

وتحضر بايرن لاستحقاقه الأوروبي بفوز محلي على باير ليفركوزن برباعية نظيفة في المرحلة الثامنة الجمعة الفائت، وهو الأول له بعد سلسلة أربع مباريات من دون فوز في الـ "بوندسليغا" (ثلاثة تعادلات وخسارة)، في حين وجّه رسالة قوية إلى غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الذي يحلّ عليه ضيفاً في ملعب "سيغنال إيدونا بارك" السبت في الـ "كلاسيكر".

وظل بايرن الذي افتقد لجهود لاعبيَه توماس مولر ويوزوا كيميش لإصابتهما بكورونا وفياً لعاداته أمام بلزن، إذ حقق فوزه الخامس في خمس مباريات أوروبية بينهما.

على ملعب "أليانز أرينا"، وقف الفريقان دقيقة صمت حداداً على ضحايا كارثة التدافع في ملعب لكرة القدم السبت في إندونيسيا أسفرت عن وفاة 125 شخصاً على الأقل، ليفتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد لعبة من لمسة واحدة بين جمال موسيالا وسانيه، ليدخل الاخير منطقة الجزاء ويتجاوز لاعبين ويسدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس السلوفيني ماريان تفردون (7)، قبل أن يضيف غنابري الثاني بعد تمريرة في العمق من ليون غوريتسكا (13)، والثالث من مانيه الذي سيطر على الكرة على بعد 30 متراً من منطقة الجزاء التشيكية ليتوغل في الدفاع ويسجل بقدمه اليسرى (21).

وسجل موسيالاً هدفاً في الدقيقة 36 إلاّ أنّ حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" أشار إلى حالة تسلل على مانيه في بداية الهجمة.

وأكد يوليان ناغلمسان مدرب النادي البافاري رغبته بالمزيد من الأهداف بإخراجه مع بداية الشوط الثاني موسيالا وإدخال المهاجم تشوبو-موتينغ الذي كان عند حسن ظن مدربه بتسجيله الخامس بتسديدة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرة في العمق من غوريتسكا (59)، بعد 9 دقائق من الهدف الرابع لفريقه إثر تمريرة في العمق من مانيه وسيطرة رائعة على الكرة من سانيه عند نقطة الجزاء وتسديدة في الشباك (50)، قبل أن يترك الأخير الملعب لصالح المهاجم الشاب الفرنسي ماتيس تيل، لتبقى النتيجة على حالها برغم محاولات عدة لصاحب الأرض.

© 2022 AFP