دوري أبطال أوروبا: بروج يسقط أتلتيكو ويبقى بالعلامة الكاملة وبورتو ينعش آماله

كينزو تريبويار ا ف ب

لاعب وسط بروج الاسباني فيران جوتغلا فرحاً بهدفه في مرمى أتلتيكو مدريد الاسباني في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب جان بريدل في بروج في 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022

بروج (بلجيكا) (أ ف ب) – تابع كلوب بروج البلجيكي بدايته المثالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بإحرازه فوزه الثالث توالياً على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد الاسباني 2-صفر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، فيما أنعش بورتو البرتغالي آماله بفوزه على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بالنتيجة ذاتها.

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ورفع بروج رصيده في الصدارة إلى 9 نقاط ليتابع بالعلامة الكاملة ويضع قدماً في ثمن النهائي، متقدماً بفارق 6 نقاط عن كل من وصيفه الجديد بورتو وليفركوزن الثالث وأتلتيكو متذيل الترتيب.

وألحق بروج بفريق العاصمة الاسبانية خسارته الثانية هذا الموسم في المسابقة القارية الأم بعدما كان سقط أمام باير ليفركوزن صفر-2 في المرحلة الماضية.

كما لم ينجح أتلتيكو في الفوز في أي من مواجهاته الأوروبية على الأراضي البلجيكية في 7 محاولات حسب موقع "أوبتا" للاحصاءات.

وتسلح بروج بدفاعه الحديدي إذ لم تهتز شباكه أوروبياً هذا الموسم، فيما يدين بفوزه إلى لاعب وسطه الشاب الغاني كمال سوا (22 عاماً) القادم حديثاً من ألكمار الهولندي بعدما وجد نفسه وحيداً في منطقة الجزاء بعد تمريرة من الاسباني فيران جوتغلا ليتابع الكرة في الشباك (36).

وتحول المرر جوتغلا إلى هداف بعدما خسر المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الكرة في وسط الملعب لتصل إلى لاعب الوسط الاسباني الذي خدع الحارس السلوفيني يان أوبلاك (62).

ولم يحالف الحظ غريزمان الذي زج به مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني أساسياً بعدما كان يكتفي بخوض 30 دقيقة تفادياً لتفعيل بند شرائه من برشلونة مقابل قرابة 40 مليون يورو، بعدما أهدر ركلة جزاء تصدت لها العارضة (76).

في المباراة الثانية، أهدر المهاجم التشيكي باتريك شيك فرصة تقدم فريقه ليفركوزن بإضاعته ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عودته إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" للمسة يد على دافيد كارمو، وصدها الحارس ديوغو كوستا (45).

وكان بورتو افتتح التسجيل من اللعبة ذاتها إثر كرة بعيدة من كوستا تابعها الإيراني مهدي طارمي في شباك الحارس الفنلندي لوكاس هراديكي بعد تمريرة من المخضرم القائد بيبي، إلاّ أنّ الحكم ألغى الهدف بسبب عودته إلى لمسة اليد في منطقة الفريق البرتغالي لاحتساب ركلة الجزاء.

وانتظر بورتو الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، بداية عبر رأسية البديل مدافعه النيجيري زيدو سانوسي (69)، قبل أن يضاعف النتيجة بفضل مهاجمه البرازيلي ويندرسون غالينو (87).

© 2022 AFP