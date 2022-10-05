دورة أستانا: ديوكوفيتش من دون عناء الى الدور الثاني وتسيتسيباس بصعوبة الى ربع النهائي

الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلبال المباراة النهائية لدورة تل أبيب ضد الكرواتي مارين تشيليتش في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

استانا (كازاخستان) (أ ف ب) – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف سابعًا عالميًا، الدور الثاني (ثمن النهائي) من دورة أستانا الكازاخستانية في كرة المضرب لفئة 500 نقطة من دون عناء، بتغلبه الاربعاء على التشيلي كريستيان غارين (81) 6-1، 6-1 في 62 دقيقة.

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وهو الفوز الثالث لديوكوفيتش على غارين في ثلاث مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

ويلتقي ديوكوفيتش المصنف رابعا في الدورة التي يشارك فيها ببطاقة دعوة، تاليًا مع الهولندي بوتيك فان دي شاندسخولب (34) الفائز الثلاثاء على صاحب الارض بيبيت زوكاييف 6-1 و6-1.

وقال ديوكوفيتش "من البداية إلى النهاية، قدمت أداءً رائعًا. اللعب في دورة جديدة، في ظروف مختلفة، المباراة الأولى ليست سهلة أبدًا. بالتأكيد أنك تتطلع لمعرفة كيف ستتكيف، لكنني فعلت ذلك بشكل مثالي، حقًا، لعبت جيدًا قدر الإمكان".

ووصل ديوكوفيتش الى أستانا غداة تتويجه بلقبه الـ89 في مسيرته في دورة تل أبيب والثالث هذا العام بعد روما للماسترز وويمبلدون ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

ويخوض ديوكوفيتش ثاني دورة تنافسية له في منافسات الفردي منذ فوزه بلقب ويمبلدون في تموز/يوليو الفائت عندما توج بلقبه الكبير رقم 21 ليصبح على بُعد لقب من الرقم القياسي الذي يحمله الاسباني رافايل نادال.

حُرم من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على غرار ما حصل في أستراليا المفتوحة بداية العام، قبل المشاركة في وداع الاسطورة السويسري روجيه فيدرر في كأس لايفر الى جانب فريق أوروبا في لندن الشهر الفائت.

ونأهل الكرواتي مارين تشيليتش، وصيف ديوكوفيتش في تل أبيب، الى الدور الثاني بعد أن عوّض تأخره بمجموعة أمام الالماني أوسكار أوته الى فوز 5-7، 7-6 (7/4)، 6-2 على أن يلتقي الروسي كارن خاتشانوف.

وفي حال فرض المنطق نفسه في الدور الثاني، سيلتقي ديوكوفيتش وتشيليتش في ربع النهائي.

وعانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث لتخطي الدور ثمن النهائي واحتاج إلى شوطين فاصلين للفوز على الايطالي لوكا ناردي الصاعد من التصفيات 7-6 (7-2) و7-6 (7-3) في ساعة و46 دقيقة وفي أول مواجهة بين اللاعبين.

وضرب تسيتسيباس، الساعي إلى لقبه الأول في دورات الـ500 نقطة التي خسر مبارياتها النهائية ثماني مرات، في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش السابع أو الكازاخستاني ألكسندر بوبليك.

وبلغ الروسي أندري روبليف الدور ربع النهائي على حساب الصيني زينجن جانغ بفوزه 6-3، 6-2 لملاقاة الفرنسي أدريان مانارينو الفائز على البلجيكي دافيد غوفان 3-6، 6-1، 7-5، علمًا ان الاخير أطاح في الدور الاول الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميًا وبطل الولايات المتحدة المفتوحة.

وبلغ الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت بدوره ربع النهائي على حساب الروسي بافيل كوتوف 6-1، 7-6 (7/5) على أن يواجه تاليًا مواطن الاخير دانييل مدفيديف الثاني او الفنلندي إيميل روسوفوري الفائز على السويسري مارك-أندريا هيوسلر 6-صفر و6-2.

© 2022 AFP