دوري أبطال أوروبا: سالزبورغ يتفوّق على دينامو زغرب ويتصدّر مؤقتاً

لاعبو سالزبورغ النمسوي يحتفلون بالفوز على دينامو زغرب الكرواتي (1-صفر) في الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في سالزبورغ في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

سالسبورغ (النمسا) (أ ف ب) – اعتلى نادي سالزبورغ النمسوي صدارة المجموعة الخامسة مؤقتاً، بفوزه على دينامو زغرب الكرواتي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

ويدين سالزبورغ بهذا الفوز إلى لاعبه السويسري نواه أوكافور الذي أحرز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء (71)، ليرفع رصيد فريقه إلى خمس نقاط في المركز الأول مؤقتاً، بانتظار مواجهة ميلان الإيطالي (4 نقاط) وتشلسي الإنكليزي (نقطة واحدة) لاحقاً.

وهذا الفوز هو الأول للنادي النمسوي في دور المجموعات هذا الموسم، بعد تعادله مع ميلان وتشلسي بالنتيجة نفسها 1-1 في الجولتين السابقتين.

لكن سالزبورغ سجل مباراته العاشرة من دون خسارة في كل المسابقات، كما هذه هي المباراة السادسة توالياً التي يفوز فيها على أرضه.

في المقابل، مني دينامو رغرب بخسارته الثانية توالياً في المسابقة القاريّة الأم، بعدما فاز افتتاحاً على تشلسي بهدف نظيف، قبل أن يخسر أمام ميلان 1-3.

وبات النادي الكرواتي في المركز الثالث مع ثلاث نقاط، وقد يخسره لاحقاً في حال فوز تشلسي على ميلان.

© 2022 AFP