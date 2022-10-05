دوري أبطال أوروبا: هالاند يواصل هوايته التهديفية ويضع سيتي على مشارف ثمن النهائي

ليندساي بارناباي اف ب

مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي الدولي النروجي إرلينغ هالاند يحتفل بثنائيته في مرمى كوبنهاغن الدنماركي في الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في مانشستر في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2022.

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – واصل المهاجم الدولي النروجي هوايته التهديفية بثنائية من خماسية الفوز على كوبنهاغن الدنماركي 4-صفر الأربعاء على ملعب الاتحاد في مانشستر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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وسجل هالاند الهدفين في الدقيقتين 7 و32 رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في 11 مباراة في مختلف المسابقات مع سيتي منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

كما عزز هالاند غلته في المسابقة القارية العريقة برصيد 28 هدفا في 22 مباراة بمعدل 1.27 هدفا في المباراة الواحدة حسب "أوبتا" للإحصائيات.

وجاءت ثنائية هالاند عقب ثلاثيته في مرمى مانشستر يونايتد (6-3) الأحد في الدوري الإمكليزي، وكانت الثالثة في ثلاث مباريات بيتية متتالية لفريقه.

وسجل المدافع الجورجي دافيت خوتشولافا الهدف الثالث لسيتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39، واضاف الدولي الجزائري رياض محرز الرابع من ركلة جزاء (55)، قبل أن يختم الأرجنتيني جوليان ألفاريس المهرجان بهدف خامس (76).

وأراح المدرب الإسباني لسيتي بيب غوارديولا هالاند عقب الشوط الأول ودفع بالواعد كول بالمر مكانه.

وهو الفوز الثالث تواليا لمانشستر سيتي في المجموعة فعزز موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط وبات بحاجة الى نقطة واحدة لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي للمسابقة التي يلهث وراء باكورة ألقابه بها علما بأنه خسر نهائي عام 2021 امام مواطنه تشلسي الانكليزي.

ويتفوق سيتي بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي قسا على مضيفه اشبيلية الاسباني 4-1 معززا موقعه في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد كل من كوبنهاغن واشبيلية عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وأبقى بيب غوارديولا على ثلاثة ركائز أساسية في التشكيلة على مقاعد البدلاء وهم مواطنه رودري والبلجيكي كيفن دي بروين وفيل فودن، مانحا الفرصة لمواطنه سيرخيو غوميس ومحرز وألفاريس، وكان الأخيران عند حسن ظنه بتسجيل كل منهما لهدف مع تمريرة حاسمة للجزائري.

وبكر سيتي بالتسجيل عندما مرر الدولي البرتغالي جواو كانسيلو كرة عرضية داخل المنطقة سددها هالاند قوية بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى للحارس البولندي كميل غرابارا (7).

وكاد هالاند يعزز تقدم الـ"سيتيزنس" بكرة رأسية من مسافة قريبة اثرة تمريرة عرضية لمحرز تصدى لها الحارس غرابارا (16).

وتابع غرابارا تألقه بإبعاده كرة قوية للدولي الألماني إلكاي غوندوغان من خارج المنطقة (19)، ثم تصدى ببراعة لتسديدة قوية للدولي النروجي من مسافة قريبة (23)، وحوَّل أخرى لجاك غريليش من داخل المنطقة الى ركنية (24).

وأضاف هالاند الهدف الثاني مستغلا كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة قوية لسيرخيو غوميس من خارج المنطقة فتابعها داخل المرمى الخالي (32).

دورتموند يقسو على اشبيلية

وزادت متاعب الضيوف عندما سجل مدافعهم خوتشولافا الهدف الثالث بالخطأ في مرماهم (39).

وحصل سيتي على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني اثر عرقلة المدافع الإسباني أيميريك لابورت داخل المنطقة من المدافع النيوزيلندي ماركو ستامينيتش فانبرى لها محرز على يمين الحارس (55).

وختم ألفاريس المهرجان بهدف خامس اثر تمريرة من مسافة قريبة لمحرز تابعها داخل المرمى الخالي (76).

وفي المباراة الثانية، حسم بوروسيا دوتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية.

ومنح المدافع الدولي البرتغالي رافايل غيريرو التقدم للفريق الألماني اثر جود بيلينغهام تمريرة من الدولي الإنكليزي (6)، وأضاف الأخير الهدف الثاني اثر تمريرة من صالح أوزكان (41)، قبل أن يسجل كريم أدييمي الثالث اثر تمريرة من يوسف موكوكو (43).

وسجل المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري هدف الشرف لأصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني (51)، قبل أن يعيد يوليان براندت الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع للضيوف (75).

© 2022 AFP