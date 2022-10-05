فتح تحقيق لتحديد سبب وفاة مراهقة في ايران

داميان ميير ا ف ب

متظاهرة تحمل لافتة دعماً للشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني التي توفيت بعد اعتقالها في طهران، خلال تظاهرة في نانت في غرب فرنسا في 3 تشرين الأول/أكتوبر

طهران (أ ف ب) – فتحت السلطات القضائية الإيرانية تحقيقا لتحديد سبب وفاة مراهقة قد تكون قُتلت خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في اعقاب وفاة مهسا أميني، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "ارنا".

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تشهد ايران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً، في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

وقُتل عشرات معظمهم من المتظاهرين ولكن من عناصر قوات الأمن أيضاً، منذ 16 أيلول/سبتمبر، في تظاهرات وصفتها السلطات بـ"أعمال شغب"، بينما تم اعتقال مئات آخرين.

ونقلت الوكالة عن المدعي العام بالعاصمة علي صالحي قوله مساء الثلاثاء "فتحت محكمة جنايات طهران تحقيقا لتحديد سبب وفاة نيكا شاكرامي".

واضاف أنه "صدر امر بالتحقيق في الأمر وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد".

في وقت سابق، أعلن الإفراج عن 400 متظاهر من السجن "شرط ألا يكرروا فعلتهم".

وشدد المدعي العام على أن "الذين تصرفوا ضد الأمن القومي" سيعاملون "دون تساهل".

© 2022 AFP