مقتل فلسطيني خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (وزارة الصحة الفلسطينية)

لافتات تأييد للفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل فلسطيني الأربعاء خلال عملية للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث كثف الجيش عملياته في الأشهر الأخيرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

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وكتبت الوزارة "استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل، 21 عاماً، متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس أطلقتها عليه قوات الاحتلال في دير الحطب" قرب نابلس. وقالت الوزارة إن شخصين آخرين أصيبا بجروح في الكتف.

وقال سكان من القرية لوكالة فرانس برس إن الجيش حاصر منزلا داخل دير الحطب الواقعة شرقي نابلس.

ينفذ الجيش عمليات عسكرية شبه يومية في شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل كما تدور اشتباكات بالوتيرة نفسها بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين منذ التصعيد الذي بدأ في آذار/مارس.

وتشكل نابلس هدفا للعمليات الإسرائيلية منذ ظهور فصيل مسلح جديد يحمل اسم "عرين الأسود" ويمثل على ما يعتقد تحالفًا فضفاضًا.

وأدى اعتقال أحد أعضاء المجموعة من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر إلى اندلاع اشتباكات في المدينة بين قوات الأمن والمقاتلين أسفر عن مقتل أحدهم.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. ومنذ آذار/مارس، نفذت إسرائيل مئات عمليات الاقتحام والمداهمة في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك في نابلس وجنين، في أعقاب موجة من الهجمات التي استهدفت إسرائيليين.

واندلعت إثر المداهمات اشتباكات وصدامات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وبينهم مقاتلون.

© 2022 AFP