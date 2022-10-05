هجمات بطائرات مسيرة إيرانية الصنع على منطقة كييف وسقوط جريح (حاكم  المنطقة)

سيرغي سوبينسكي ا ف ب

يسعى الأوكرانيون الذين تضررت بيوتهم من القصف إلى ترميمها قبل حلول فصل الشتاء البارد

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – جرح شخص في هجمات بطائرات مسيرة انتحارية إيرانية الصنع استهدفت بلدة بيلا تسركفا، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب كييف، كما أعلن حاكم المنطقة الأربعاء، في هجوم هو الأول من نوعه في هذه المنطقة.

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وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تلغرام "خلال الليل، نفذ العدو ضربات بطائرات مسيرة انتحارية من طراز شاهد -136 استهدفت بيلا تسركفا وتسببت بحرائق".

وأوضح أنه "وقعت ست ضربات وانفجارات". وأبلغ عن إصابة شخص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية في هذه المدينة التي كان يقطنها نحو 200 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في شباط/فبراير وتضم عدة وحدات عسكرية.

وأشارت القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب من جانبها، على تلغرام، إلى أنها أسقطت ست طائرات مسيرة من نفس الطراز خلال الليل.

وقالت المتحدثة باسم القيادة ناتاليا غومنيوك لوكالة فرانس برس ان هذه الطائرات اسقطت في منطقة ميكولايف.

في أيلول/سبتمبر، أبلغت أوكرانيا عن أول هجمات روسية نفذت باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، لكنها استهدفت حتى الآن بشكل أساسي جنوب البلاد، بما في ذلك مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وسلمت إيران المئات من المسيرات إلى روسيا على الرغم من تحذيرات واشنطن، بحسب وسائل إعلام.

وقالت كييف في وقت لاحق إنها قررت تقليص الوجود الدبلوماسي الإيراني في أوكرانيا بسبب إمدادها روسيا بطائرات مسيّرة.

زأعربت إيران عن أسفها لقرار كييف معتبرة أنه "مبني على تقارير غير معتمدة وأجواء مثارة من قبل وسائل إعلام خارجية" معادية لإيران.

© 2022 AFP