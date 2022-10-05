يوروبا ليغ: أرسنال لنقل تألقه المحلي الى أوروبا ويونايتد لنسيان الدربي

لندن (أ ف ب) – يسعى أرسنال متصدر الدوري الانكليزي لنقل تألقه المحلي الى الساحة القارية عندما يواجه ضيفه بودو غليمت النروجي الخميس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، فيما يتطلع مواطنه مانشستر يونايتد لنسيان سداسية الدربي أمام جاره سيتي عندما يتوجه الى العاصمة القبرصية لمواجهة أومونيا نيقوسيا.

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ويحقق أرسنال بداية قوية في الـ"برميرليغ" هذا الموسم بتربعه على الصدارة بفارق نقطة عن سيتي حامل اللقب، بعد سبعة انتصارات وهزيمة واحدة فقط.

ويدخل النادي اللندني الى مباراته مع بودو غليمت منتشيًا من فوزه على جاره وغريمه في شمال لندن توتنهام 3-1 السبت الفائت، ليبقى وحيدًا في الصدارة.

وافتتح فريق المدرب الاسباني ميكل أرتيتا حملته القارية بفوزه على زيوريخ في سويسرا (2-1)، فيما تأجلت مباراته في الجولة الثانية أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي في منتصف أيلول/سبتمبر الفائت، بسبب النقص الشديد في موارد الشرطة في لندن ومسائل تنظيمية متعلقة بالحداد الوطني على الملكة إليزابيث الثانية.

وقد حدّد الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) يوم 20 تشرين الاول/أكتوبر لإقامة المباراة.

ويدرك أرسنال أن مواجهة بودو غليمت الذي يتصدر المجموعة (4 نقاط) لن تكون لقمة سائغة بعد أن خطف الفريق النروجي تعادلا من أرض أيندهوفن في الجولة الاولى قبل أن يفوز على ضيفه زيوريخ.

ومن المتوقع أن يريح أرتيتا البعض من لاعبيه الاساسيين ويلعب بتشكيلة شبه رديفة، لاسيما وأنه تنتظره قمة على أرضه ضد ليفربول المهزوز محليًا الأحد ضمن منافسات الدوري.

يونايتد لاستعادة الثقة

من جهته، يدخل مانشستر يونايتد المباراة في قبرص بمعنويات منخفضة بعد خسارته الاحد 6-3 في ملعب الاتحاد امام جاره سيتي بثلاثية كل من النروجي الشاب إرلينغ هالاند وفيل فودن.

بعد بداية كارثية محلية للموسم إثر هزيمتين تواليًا، تمكن الشياطين الحمر بقيادة مدربهم الجديد الهولندي إريك تن هاغ من الانتفاضة وتحقيق أربعة انتصارات متتالية، بينها على كل من ليفربول وأرسنال، قبل أن ينتكسوا بالهزيمة المذلة أمام سيتي.

ويأمل سادس ترتيب الدوري الممتاز في استعادة المعنويات أمام فريق متواضع ومواصلة صحوته القارية بعد أن سقط على أرضه افتتاحًا ضد ريال سوسييداد الاسباني، قبل أن يفوز على شيريف تيراسبول في مولدافيا في الجولة الثانية.

وتتواصل معاناة البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن جلس على مقاعد البدلاء مجددًا في مباراة كبيرة في الدوري هذا الموسم - على غرار ما حصل في الفوزين على أرسنال وليفربول - وقد برّر تن هاغ عدم الاستعانة به في الشوط الثاني بعد أن تأخر يونايتد 4-صفر قبل الاستراحة بأن ذلك حصل "احترامًا لمسيرته الكبرى".

ومن المتوقع أن يشارك رونالدو أساسيًا أسوة بأول مباراتين في المسابقة القارية، علمًا أنه سجل هدفه الوحيد هذا الموسم من ركلة جزاء خلال الفوز على شريف في الجولة السابقة. ومن المحتمل أيضًا أن يشارك الفرنسي أنتوني مارسيال أساسيًا بعد عودته إثر غياب منذ بداية الموسم بسبب الاصابة ودخل بديلا ضد سيتي مسجلا آخر هدفين.

ويتصدر ريال سوسييداد المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط أمام كل من شيريف ويونايتد (3)، فيما يتذيل أومونيا من دون رصيد، علمًا أن الفريق الاسباني يحل في مولدافيا الخميس.

وتبرز مواجهة روما مع ضيفه ريال بيتيس الاسباني ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ويدرك فريق العاصمة الايطالية أهمية الفوز أمام المتصدر.

حقق الفريق الاندلسي الانتصار في أول مباراتين أمام كل من ايتش جاي كاي هلسنكي ولودوغوريتس، فيما سقط روما أمام الفريق البلغاري افتتاحًا قبل ان يفوز على ضيفه الفنلندي في الثانية.

ويقدم بيتيس بداية قوية للموسم، إذ يحتل المركز الرابع في "لا ليغا" على بعد أربع نقاط عن كل من ريال مدريد وبرشلونة المتصدرين ونقطة عن أتلتيك بلباو الثالث.

أما روما ورغم أنه يحتل المركز السادس في "سيري أ"، فهو يبتعد فقط بفارق أربع نقاط عن المتصدرين نابولي وأتالانتا ويدخل مباراته منتشيًا من فوزه الغالي على إنتر في عقر دار الاخير في ميلانو 2-1 نهاية الاسبوع الفائت.

وفي أبرز المواجهات الاخرى، يلتقي لاتسيو رابع الدوري الايطالي مع شتورم غراتس في النمسا ضمن المجموعة السادسة، ويستقبل موناكو الفرنسي في الامارة طرابزون سبور التركي في الثامنة، ويحل دينامو كييف الاوكراني على رين الفرنسي في الثانية.

© 2022 AFP