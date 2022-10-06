انزال جوي أميركي يودي بحياة شخص في شمال شرق سوريا

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مروحية هجومية أميركية من طراز أباتشي إيه إتش-64 تحلق فوق الباغوز في شرق سوريا في آذار/مارس 2019.

بيروت (أ ف ب) – نفذت قوات أميركية الخميس انزال جوياً في قرية خاضعة لسيطرة قوات النظام في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن الاعلام الرسمي، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العملية أودت بحياة مشتبه به بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

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ووقعت العملية في ملوك في ريف مدينة القامشلي، وهي إحدى القرى القليلة الواقعة تحت سيطرة مجموعات تابعة للنظام، في محافظة الحسكة التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد وتنتشر فيها قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري إن "الاحتلال الأميركي ينفذ عملية إنزال عبر عدة مروحيات في قرية ملوك سراي بريف القامشلي الجنوبي ويقوم بقتل شخص"، من دون إضافة أي تفاصيل.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية لوكالة فرانس برس إنه ليس هناك معلومات حول العملية حتى الآن.

وأكد المرصد السوري، الذي يعتمد على شبكة نشطاء ومصادر واسعة على الأرض، عملية الإنزال، مشيراً إلى أن القوات الأميركية اعتقلت شخصاً يشتبه بانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية، كما اعتقلت عراقياً وسورياً.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى إنها المرة الأولى التي تقوم بها القوات الأميركية في قرية خاضعة لنفوذ النظام السوري.

وقال أحد سكان قرية ملوك لوكالة فرانس برس إن ثلاث مروحيات أميركية شاركت في العملية بين الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الرابعة فجراً، ورافقتها ثلاث ناقلات جند انتشرت عند أطراف القرية.

وأضاف "نادوا بمكبرات الصوت على الأهالي للالتزام في منازلهم، قبل أن يداهموا أحد المنازل".

وأشار إلى أن القتيل يتحدر من قرية في شمال شرق الحسكة ويُعرف بأبو حايل، مؤكداً خطف شخصين "كانوا ضيوفاً عند القتيل".

ملاحقة التنظيم

منذ العام 2014، يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تُوجت في آذار/مارس 2019 بإعلان قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركياً وعلى رأسها المقاتلون الأكراد، القضاء على "الخلافة" بعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.

وبعد القضاء على "الخلافة"، انكفأ مقاتلو التنظيم في سوريا بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ومناطق مختلفة.

ومنذ ذلك الحين، يلاحق التحالف الدولي قياديي التنظيم وينفذ عمليات لاعتقالهم إن كان في دير الزور والحسكة شرقاً أو في مناطق أخرى في شمال سوريا وشمال غربها.

ونجحت القوات الأميركية في اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزهما زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في مخبئيهما في محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي تموز/يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه "أحد القادة الخمسة الأبرز" في التنظيم المتطرف.

© 2022 AFP