جائزة اليابان الكبرى: فرصة جديدة امام فيرستابن لحسم اللقب

فيليب فونغ ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في مؤتمر صحافي عشية بدء التجارب لسباق جائزة اليابان الكبرى في فورمولا واحد. 5 تشرين الاول/اكتوبر 2022

Suzuka (اليابان) (أ ف ب) – يملك سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن فرصة جديدة للتتويج بطلا للعالم في سباقات فورمولا واحد للعام الثاني تواليا، عندما يخوض غمار جائزة اليابان الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة، على حلبة سوزوكا الاحد.

إعلان اقرأ المزيد

ويُقام السباق في اليابان للمرّة الأولى بعد غياب دام 3 سنوات بسبب تداعيات فيروس كورونا، وكان الفائز الاخير على هذه الحلبة الفنلندي فالتيري بوتاس عندما كان يدافع عن ألوان مرسيدس عام 2019.

وكان فيرستابن، الفائز في 11 سباقاً هذا الموسم، أهدر فرصة أولى للتتويج الأحد الماضي في سنغافورة بحلوله سابعا، لكنه يستطيع التعويض في حال فوزه في سوزوكا (25 نقطة) واحتلال منافسه المباشر شارل لوكلير من موناكو مركزا أقل من الثاني الذي يمنح 18 نقطة. ويستطيع فيرستابن التتويج ايضا في حال فاز بالسباق وبأسرع لفّة فيه ليحصد نقطة اضافية وذلك حتى لو حل لوكلير ثانيا.

ويتقدّم فيرستابن بفارق 104 نقاط عن لوكلير، و106 عن زميله في ريد ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس.

يحتاج الى التقدم بفارق 112 نقطة عن لوكلير في نهاية السباق الياباني لكي يتوج بطلا ويصبح بالتالي ثالث سائق يحرز اللقب قبل اربعة سباقات من نهاية بطولة العالم، بعد الألمانيين ميكايل شوماخر وسيباستيان فيتل. ولتحقيق ذلك، عليه ان يحصد ثماني نقاط أكثر من لوكلير وست أكثر من زميله بيريس.

كما انه في حال قُدّر له التتويج في اليابان، فإنه سيصبح السائق السابع عشر يحرز اللقب العالمي مرّتين على الاقل في تاريخ بطولة العالم منذ النسخة الاولى عام 1950.

ويقف التاريخ الى جانب فيرستابن ابن الخامسة والعشرين، لان 12 سائقا توجوا ابطالا للعالم على اثر سباق حلبة سوزوكا.

وكان فيرستابن احرز باكورة القابه العام الماضي على اثر سباق مثير على حلبة ياس مارينا في ابو ظبي حيث تجاوز منافسه البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) في الأمتار الاخيرة ليتوج على حسابه في سباق اثار جدلا واسعا.

وللمفارقة، لم يسبق لفيرستاين ان احرز المركز الاول في السباق الياباني، لكنه اشاد بالحلبة بقوله "لا شيء يُقارن بسوزوكا بسبب طبيعة الحلبة كونها من المدرسة القديمة".

-المطر مجددا؟-

وكما في سنغافورة حيث اقيم السباق في اجواء ماطرة، قد يتكرر السيناريو على الحلبة اليابانية كما توقعت الارصاد الجوية. وكان انطلاق سباق سنغافورة تأخر نحو ساعة بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت.

وعلق فيرستابن على هذا الامر بقوله "يجب ان ننتظر ماذا يخبئ لنا الطقس. يبدو اننا على موعد مع الامطار وربما يزيد هذا الامر من التشويق والاثارة".

واضاف "نتطلع قدما لخوض السباق على حلبة سوزوكا لأننا في افضل حال لنا كفريق وحققنا الكثير من الانتصارات المتوالية في الآونة الاخيرة ونريد الابقاء على هذا النسق".

ويسيطر فريق بول على السباقات بشكل شبه مطلق بدليل فوزه في الستة الاخيرة، بينها خمسة لفيرستاين وواحدة لبيريس كانت على الحلبة المبللة في سنغافورة قبل ايام.

وفي بطولة الصانعين، لا يمكن لريد بول (576 نقطة) حسم اللقب الاحد في مواجهة فيراري (439) ويجب الانتظار لمعرفة من سيخلف مرسيدس الذي سيطر على لقب الصانعين في السنوات الثماني الاخيرة.

وسيطر الفريقان على السباقات خلال العام الحالي، فتوّج ريد بول في 13 سباقا وفيراري باربعة كان آخرها في جائزة النمسا الكبرى في تموز/يوليو الماضي بفضل لوكلير.

اولي/ز ر/جأش

© 2022 AFP