دوري "أن بي ايه": ديفيس يريد أن يكون السلاح الهجومي الأول في صفوف ليكرز

لوس انجليس (أ ف ب) – بعد موسم مخيّب للآمال تخللته إصابات متكرّرة جعلته محط انتقادات بسبب هشاشة وضعه الجسدي، يريد أنتوني ديفيس أن يكون مجددا السلاح الهجومي الرقم واحد في صفوف لوس انجليس ليكرز ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

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وقال ديفيس البالغ من العمر 29 عاما لموقع "ياهو سبورت": "آمل في المحافظة على لياقتي البدنية وأفعل ما يمكنني القيام به".

وأضاف قبل أيام من بداية الدوري الاميركي "أن بي ايه" الذي يستهله ليكرز بمواجهة قوية ضد غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي "تنتابني قشعريرة بمجرد التفكير في الموسم الجديد للدوري الاميركي للمحترفين".

وطالب اسطورة ليكرز ليبرون جيمس الذي سجل معدلا تجاوز 30 نقطة في المباراة الواحدة الموسم الماضي ما جعله يقترب من الرقم القياسي المطلق في عدد النقاط في الدوري الاميركي والمسجل بإسم الاسطورة الاخر كريم عبد الجبار، في الاشهر المقبلة، ان يكون ديفيس السلاح الهجومي الاول في الفريق الموسم المقبل.

وقال جيمس (38 عاما) إنه يريد التركيز على لياقته البدنية وتجنب الإصابات، من أجل أن يكون في كامل لياقته البدنية في مباريات البلاي اوف.

ولا شك بان فكرة جيمس لم تأت من فراغ، فديفيس كان حاسما موسم 2019-2020 الذي شهد تتويج فريقه باللقب للمرة السابعة عشرة ومعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم بوسطن سلتيكس في فقاعة اورلاندو خلال تداعيات فيروس كورونا.

وخرج ديفيس من موسمين أخيرين معقدين بعض الشيء، فأقصي فريقه من الدور الاول للبلاي اوف عام 2021، ثم فشل في بلوغ الادوار الاقصائية الموسم الماضي بجلوله في المركز الحادي عشر في الموسم المنتظم في المنطقة الغربية، في حين كانت التوقعات تشير خلاف ذلك تماما.

-ليكرز مختلف-

وأكد ديفيس الذي احرز الميدالية الاولمبية الذهبية في صفوف منتخب بلاده في العاب ريو عام 2016 "اشعر بالاثارة لمواجهة التحدي المقبل. أعتقد أننا سنشاهد فريق ليكرز مختلفًا تمامًا عن العام الماضي، ولا أستطيع الانتظار حتى نبرهن ذلك".

واضاف "الضغوط كبيرة على اكتافنا والفرق الاخرى لن تقدم لنا شيئا بسهولة. يتعيّن علينا ان نحصل على الاشياء بقوتنا الذاتية".

إذا كان ليكرز فشل جماعيا، فمن الواضح أن غياب ديفيس بداعي الاصابات المتكررة الموسم الماضي كانت السبب بذلك. فمن اصل 154 مباراة في الموسمين العاديين الأخيرين، خاض 76 فقط. وبسبب إصابات في وتر اخيل والركبة والظهر، لم يستعد أبدا مستواه في المباريات الاقصائية للبلاي اوف عام 2020. كما ان ديفيس كشف بانه عانى من اصابة في معصمه منعته من التسديد بطريقة فعالة وقال في هذا الصدد "عانيت من اصابتين كبيرتين والنبأ الجيد ان الاطباء قالوا لي بان الامور كانت لتكون اسوأ عشر مرات".

ورأى انه استعد جيدا للموسم الجديد بقوله "كان الوقت متاحا امامي اكثر هذا الصيف، حصلت على شهرين اضافيين لأننا لم نخض البلاي اوف من اجل اراحة جسدي لكي يشفى تماما. استغللت هذا الأمر من اجل تقوية نفسي لأني مدرك بانه يتعين علي ان اكون في كامل لياقتي البدني على ارضية الملعب لاكون في اعلى مستوى".

ايكل/ز ر/جأش

© 2022 AFP